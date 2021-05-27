476 milyarlık kamu alacağına af geliyor

Hemen her 2 yılda bir af çıkararak ekonomideki darboğazı aşmaya çalışan hükümetin son af paketinden 476 milyar liralık kamu alacağı çıktı. Meclis'te görüşülmeye başlanan af paketi kapsamında 401 milyar 335 milyon liralık vergi ve ceza alacakları 74 milyar 657 milyon liralık da Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) alacağı için borçluların önüne ödeme planı konulacak. Örneğin, 2015'ten kalan 100 bin liralık bir borç, gecikme zammıyla 220 bin 700 lira yerine af paketiyle 129 bin 90 liraya düşürülecek. 91 bin 610 liralık borç silinecek.

5.2 MİLYARLIK TRAFİK CEZASI

AKP'li milletvekillerinin “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması” adıyla hazırladığı yeni af yasa teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüldü. “Son kez” denilerek bugüne kadar çok sayıda af teklifinin Meclis'e getirilmesine tepki gösteren muhalefet milletvekilleri, aflar yüzünden vergi ahlakının bozulduğuna işaret ettiler.

Komisyonda verilen bilgilere göre, SGK hariç 401 milyar liralık vergi ve diğer kamu alacağının 244.6 milyarlık kısmını vergi ziyaı hariç borçlar oluşturuyor. Bunların 18.7 milyar lirası Kurumlar Vergisi, 35 milyar lirası Gelir Vergisi'nden oluşurken, en büyük alacak 79.7 milyarla KDV'de görüldü. Af kapsamına giren alacaklar arasında 6.5 milyar liralık ödenmemiş Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), 5.2 milyar liralık trafik cezası, 5.7 milyarlık öğrenci kredisi borcu da bulunuyor.

363 MİLYARIN 91 MİLYARI ÖDENDİ

2011-2020 yılları arasında çıkarılan 6 af kanunu kapsamında 363 milyarlık ödenmemiş borç için yaklaşık 32 milyon borçlu yapılandırmaya başvurdu.

Bu aflardan bugüne kadar yaklaşık 91.5 milyarlık kamu alacağı tahsil edilebildi. Aflara başvuru yapanlar, tamamını ödeyecekleri sözünü verdikleri borçlarının yüzde 14.5 ila yüzde 66.7'sini ödeyebildiler.