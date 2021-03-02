500 liralık banknot geliyor

CHP İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Erdoğan Toprak, bankalara gönderilen ATM'lere küçük kupürlü banknot yerleştirme talimatının telaş ve çaresizliği gösterdiğini savunarak “500 ya da bin liralık yeni banknotlara hazırlık yapılıyor” dedi.

200 LİRA YETMİYOR

Toprak, markette ve pazarda filenin 200 liraya bile dolmadığını, küçük kupürlü banknotlarla yapılan ödemelerde de tomarla para ödendiğini dile getirerek “Yükselen enflasyonla pula dönüşen en yüksek kupürlü banknot da yetersiz hale geldi. 500 ya da bin liralık yeni banknotlara hazırlık yapılıyor” dedi.

SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada, liradan altı sıfır atmakla övünen iktidarın uyguladığı yanlış ekonomi politikaları ve enflasyonun çift hanede olmasının, en yüksek değerdeki 200 liralık banknotu da pula dönüştürdüğünü vurgulayan Toprak, “Daha yüksek kupürlü banknot basma ihtiyacı doğdu” diye konuştu.



Erdoğan Toprak şunları söyledi: “Nakit alışverişlerde artık file 250 liradan aşağı dolmuyor. Bu hayat pahalılığında küçük kupürlü banknotlar, cüzdanlarda değersiz kağıt para kalabalığına dönüştü. Değeri kalmayan 100 veya 200 liralık banknotların kullanımı da arttı. Piyasada tedavüldeki banknotların yüzde 50'yi aşan bölümü bu banknotlardan oluşuyor. Yükseliş hızı bu şekilde sürdüğü takdirde yakında 500 hatta 1.000 liralık banknotların tedavüle sokulması kaçınılmazdır” dedi.