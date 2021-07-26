6 ayda 47 bin 572 esnaf ve KOBİ iflas bayrağını çekti

Haziranda başlayan normalleşme sürecine rağmen esnaf için normalleşmenin henüz başlamadığına dikkat çeken Ağbaba, “16 aydır aç kapa yapılan, sadaka gibi 3-5 bin TL hibe desteği verilen, bununla Bağ-Kur primini dahi karşılayamayan, kredilerle iyice borca batan esnaf, açılsa dahi biriken borçları nedeniyle ayakta durmakta zorlanıyor. Mayısta sicilden ve meslekten terkinini yaparak iflas eden esnaf sayısı 3 bin 893 iken, haziranda bu rakam yüzde 94 artarak 7 bin 568'e ulaştı” dedi.

KOBİ'LERİN BORCU 950 MİLYAR TL'Yİ AŞTI

BDDK verilerine göre KOBİ'lerin bankalara olan toplam borcunun 950 milyar TL'ye yaklaştığırı belirten Ağbaba, şunları söyledi:

“Mayıs ayında kapanan şirket sayısı 556 iken bu rakam haziranda yüzde 116 artışla 1.226'ya çıkmıştır. Yüksek faizli krediler, artan döviz kurları ve ekonomide yaşanan belirsizlikler şirketlerin toplu halde iflasına neden oluyor. Hem esnafın hem de KOBİ'lerin iflasındaki hızlanma, kitlesel işsizliği daha da katlar.”