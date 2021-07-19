7 bakan değişti yarısı bile bitmedi

Temeli 2013 yılında atılan Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren projesinin yüzde 43'ünün tamamlandığı açıklandı. 7 yıl geçen ve bu süre içinde de 7 bakan değişikliği yaşandığını belirten CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, “Ömür bitiyor, yol bitmiyor ama bu yol hiç bitmeyecek gibi duruyor” dedi.

TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, TBMM KİT Komisyonu üyesi ve CHP İzmir Milletvekili Sertel'in, Ankara-İzmir hızlı tren projesine ilişkin sorusuna şu cevabı verdi: “Ankara-İzmir Hızlı Tren projesinde; Banaz-Eşme, Uşak (Eşme)-Manisa (Salihli), Salihli-Manisa kesimlerinde altyapı yapım çalışmaları devam etmektedir. Altyapı yapım çalışmalarında yüzde 43.44 fiziksel ilerleme sağlanmıştır. Kalan altyapı ve elektromekanik yapım işleri AYGM yatırım programında yer almakta olup, dış finansmanla yürütülmesi için 6 Ekim 2020 tarihinde AYGM'ce ihalesi yapılmış olup, sözleşme imzalanmıştır.”

NE ZAMAN BİTECEK

Sertel, projenin ne zaman biteceği konusunda TCDD Genel Müdürü'nün yanıt vermediğini belirterek, “Projenin temeli 2013 yılında atıldı, 2020 yılında biteceği açıklandı ama öğreniyoruz ki; şimdiye kadar ancak yüzde 43.44'ü bitirilebilmiş. Üzerinden 7 yıl geçmesine rağmen yarısı dahi bitirilemedi. Ne zaman açılacağı da meçhul. Bu hızla giderse bize binmek nasip olmayacak sanırım. Ömür bitiyor, yol bitmiyor ama bu yol hiç bitmeyecek gibi duruyor. Ama benim gördüğüm AKP iktidarının ömrünün bittiğidir. Bu projenin bitirilmesi bizim iktidarımızda olacaktır” dedi.

Tünellerde çalışma sürüyor

Projenin 74 kilometrelik Eşme-Salihli kesimi altyapı yapım işinde yüzde 44.83 ilerleme sağlandığını belirten TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, “Bu kesimde toplam uzunluğu 22.7 km olan 25 adet tünel ve toplam uzunluğu 4.6 km olan 21 adet viyadük yapılacaktır. 25 tünelde yüzde 23.9 fiziki ilerleme sağlanmıştır. 5 tünelde yüzde 100 imalat tamamlanmış; 7 tünelde çalışmalar devam etmektedir” ifadelerini kullandı.