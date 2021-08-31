7 gübre şirketi ve Tadım Gıda’ya soruşturma

Rekabet Kurulu tarafından gübre sektöründe faaliyet gösteren 7 teşebbüs hakkında soruşturma açılmasına karar verildi. Kurul, ayrıca, 4054 sayılı kanunu ihlal ettiği gerekçesiyle Tadım Gıda hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

7 gübre şirketi ve Tadım Gıda hakkında soruşturma açılması kararıyla ilgili Rekabet Kurumu’ndan açıklama yapıldı.

Tadım Gıda ile ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

* Tadım Gıda Maddeleri San. ve Tic. A.Ş.’nin paketli kuru yemiş pazarındaki hakim durumunu dışlayıcı uygulamalar ile kötüye kullanarak rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığı ve bayilerin fiyatına müdahale ederek yeniden satış fiyatını belirlediği iddiası üzerine yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

* Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 12.08.2021 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; 4054 sayılı Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak; Tadım Gıda Maddeleri San. ve Tic. A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına, 21-38/549-M sayı ile karar verdi.

7 GÜBRE ŞİRKETİNE SORUŞTURMA

Kurumdan gübre sektöründe faaliyet gösteren 7 teşebbüs hakkında soruşturma açılması kararıyla ilgili de şu açıklama yapıldı:

* Gübre sektöründeki fiyat artışlarının 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesi kapsamında incelenmesi amacıyla yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

* Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 12.08.2021 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; 4054 sayılı Kanun'u ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak; Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş., Ege Gübre Sanayii A.Ş., Eti Bakır A.Ş., Gemlik Gübre Sanayi A.Ş., Gübre Fabrikaları T.A.Ş., İstanbul Gübre Sanayii A.Ş ve Toros Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.hakkında soruşturma açılmasına, 21-38/543-M sayı ile karar verdi.