70 yaşında fenomen olan ‘CHE TEYZE’

Ankara’da kendi ördüğü yün eşyaları satan lakabı ‘Che Teyze’ olan Zehra Canan, “İnsanlar geçinemiyor, perişan” dedi ve ekonomi politikalarının vatandaş lehine düzeltilmesi gerektiğini söyledi.

Yavuz ALATAN

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ANKARA Kızılay'da kendi ördüğü yün eşyaları satan 70 yaşındaki Zehra Canan, bir sokak röportajı sırasında ülke sorunlarına değindiği çarpıcı mesajlar ile sosyal medyada fenomen oldu. İlkokul mezunu olan Zehra Canan, bir ekonomist kadar bilgili, değme siyasetçi kadar donanımlı, bir diplomat gibi bilgili olması ile şaşırtıyor. Zehra Canan, SÖZCÜ'ye konuştu.

Lakabı ‘Che Teyze' olan Canan, “İnsanlar geçinemiyor, perişan” dedi ve ekonomi politikalarının vatandaş lehine düzeltilmesi gerektiğini söyledi:

“Eşim emekli, oğlum da asgari ücretli bir işte çalışıyor, borcumuz çok. Bu soğukta ekmek parası için çalışıyorum. Ben ilkokul mezunuyum ama okumayı çok seviyorum. Okuyarak kendimi geliştirdim. Hala okumaya yeni şeyler öğrenmeye meraklıyım.”

Ülke sorunları ile ilgili olduğunu, TV'den haberleri izlediğini gazete ve kitap da okuduğunu vurgulayan Canan şunları söyledi:

“Vergilerle, zamlarla ülke dönmez. 20 senedir baştasın istihdam yok, ekonomi yok. Sen nasıl devletsin. Önce ABD'nin neoliberalizm politikalarını kaldırın. Turgut Özal ile bu ülkeye serbest piyasa ekonomisi girdi. Şimdi geldiğimiz noktaya bakın, zengin daha zengin fakir daha fakir oldu. Ben burada ekmek parası için bu soğukta bekliyorum.”

Son olarak Aristotales'in ‘Atinalıların Devleti' kitabını okuduğunu söyleyen Canan Küba'ya gitmek istiyor. Canan, SÖZCÜ Gazetesi'ni çok beğendiğini de belirtti.