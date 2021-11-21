750 milyar dolarlık ekonomide talep bitmez

Yeşilada, bir süre sonra yerlinin döviz talebinin duracağının düşünüldüğünü ancak 750 milyar dolarlık ekonominin 75 milyar dolarlık mali tasarruf üreteceğini savundu.

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Ekonomist Atilla Yeşilada “Döviz çılgınlığı ne zaman ve nasıl biter?” başlığı altında Integral Forex TV'de gündemi ve piyasaları değerlendirdi. Ekonomi yönetiminin yepyeni bir teori icat ettiğini söyleyen Yeşilada, “Dolar talebinin yerliden geldiğini ve yerli yatırımcının da bir süre sonra dolar almaktan vazgeçeceğini düşünüyorlar. Bu da en az cari fazlanın enflasyonu düşüreceği teorisi kadar saçma” dedi. Bu teorinin de doğru olmadığını savunan Yeşilada nedenlerini ise şöyle anlattı: “Öncelikle dolara talep iki ayrı kaynaktan geliyor. Birincisi var olan servetin TL'den dövize geçmesi. İkincisi ise yeni tasarrufların döviz olarak değerlendirilmesi. Şu an bankalardaki mevduatın yüzde 55'i döviz ve buradan ciddi bir çıkış beklenmiyor. Diğer yandan basit hesapla 750 milyar dolarlık ekonomimiz var, bunun yüzde 10'u mali tasarruf üretir ve 75 milyar dolar eder. Yani talebin bitmesine imkan yok.”

Bununla birlikte kasım ve aralık aylarında 8 milyar dolar, 2022'nin tümünde ise 165 milyar dolar tutarında dış borç ödemesi olduğuna işaret eden Yeşilada, “Bu ortamda şirket ve bankaların vadesi gelen dış borçların tamamını yeniden borçlanacağına inanmıyorum. Dolayısıyla bu işin sonu yok” diye konuştu.

Yükseliş enflasyona ‘6 puan' yansıyacak

Toptancıların “Elimizdeki malı satmaya korkuyoruz” dediklerini aktaran Yeşilada, “Çünkü kaç fiyattan yerine koyacaklarını bilmiyorlar. Yarın ne olacak bilmeyen şirket yatırım yapmaz. Hangi faiz, hangi kur, hangi vergi rejimi ile yatırım yapacak?” diye konuştu. Yeşilada, şu ana kadar birikmiş devalüasyonun enflasyona yansımasının oranının yüzde 30'a çıktığını aktararak, son 2 ayda dolar kurundaki yükselişin önümüzdeki 6 ayda enflasyona 6 puan yansıyacağını söyledi.