8 markete 150 bin lira fahiş fiyat cezası

Ankara Polatlı’da zabıta, ilçedeki marketlerde fahiş fiyatlara karşı denetim yaptı. 8 markete 150 bin TL idari para cezası kesildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Polatlı Zabıta Müdürlüğü Ekipleri şehirde faaliyet gösteren tüm marketlerde fahiş fiyatlara karşı denetimlerini sürdürüyor. Döviz kurlarında yaşanan düşüşe rağmen, raflarda yüksek fiyat uygulamasına devam eden marketlere cezai işlem uygulanıyor.

60 market içerisinde fahiş fiyatlı ürün sattığı tespit edilen 8 adet zincir markete toplam 150 bin TL idari para cezası kesildi. Hız kesmeden devam edecek denetimler kapsamında uyarılan tüm marketlere fahiş fiyatlı ürün satmaları halinde uygulanacak daha ağır cezalara ilişkin bilgi verildi.

Denetimlerin hız kesmeden şehrin dört bir yanında düzenli olarak devam edeceğini dile getiren Polatlı Belediyesi Zabıta Müdürü Sabri Ünal, “Kasa fiyatları, raf fiyatları, ürünün çıkış fiyatı ve markete geliş fiyatı tümünün kontrollerini yapıyoruz. Bazı marketlerde son bir hafta içerisinde döviz kurundaki düşüşe rağmen, raflarda yüzde 20'ye yakın bir artış tespit ettik. Özellikle sebze meyve ürünlerinde yüzde 100'den fazla fahiş fiyatla satış yapıldığını tespit ettik” dedi.