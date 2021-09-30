ABD ekonomisi ikinci çeyrekte tahminlerin üzerinde büyüdü

ABD ekonomisi mevsimsel etkilerden arındırılmış nihai verilerle ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,7 büyüdü.

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ABD’de ekonomik büyüme ikinci çeyrekte salgının ardından hükümetin açıkladığı yardım paketinin tüketici harcamalarını desteklemesiyle hızlandı.

ABD Ticaret Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre ABD ekonomisi ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla nihai olarak yüzde 6,7 büyüdü.

6,6 TAHMİN EDİLMİŞTİ

ABD ekonomisinin Ağustos’ta ikinci öncü veriye göre yüzde 6,6 büyüdüğü açıklanmıştı.

ABD ekonomisi birinci çeyrekte ise yüzde 6,3 büyümüştü. Ancak büyümenin üçüncü çeyrekte Delta varyantının yanı sıra motorlu araç satışlarını kötü etkileyen, ev yapım ve alımlarını azaltan hammade bulmakta yaşanan sıkıntılar nedeniyle yavaşlaması bekleniyor.

ABD ekonomisinin üçüncü çeyrekte yüzde 5’in altında büyümesi bekleniyor. (REUTERS)

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