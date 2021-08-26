ABD ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 6,6 büyüdü

ABD ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 6,6 büyüdü.

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ABD ekonomisi ikinci çeyrekte açıklanan ikinci öncü veriye göre yüzde 6,6 ile daha önce açıklanan düzeye kıyasla hafif daha hızlı büyüdü.

ABD’deki büyük mali canlandırma harcamaları ve kapsamlı aşılama programının etkisiyle gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) büyümesi yüzde 6,5 seviyesinden yüzde 6,6’ya revize edildi.

İŞSİZLİK TAHMİNLERİN ÜSTÜNDE

ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvurularıysa 21 Ağustos ile biten haftada 350 bin olan tahminlerin biraz üstüne çıkarak 353 bin seviyesine yükseldi.

ABD Çalışma Bakanlığı’nın açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre bir önceki haftaki işsizlik maaşı başvuruları 348 binden 349 bine revize edildi.​ (REUTERS)

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