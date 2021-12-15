ABD Kongresi borçlanma sınırını 31.4 trilyon dolara çıkardı

ABD Kongresi, borçlanma sınırını 2.5 trilyon dolar artırarak 31.4 trilyon dolara çıkarmayı onayladı. Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında borçlanma limiti üzerine bir aydır süren anlaşmazlık, Başkan Joe Biden'ın partisinin 28.9 trilyon dolar olan borçlanma limitini tek başına artırmaya gitmesine neden oldu.

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ABD Kongresi, borçlanma sınırını 2.5 trilyon dolar artırarak 31.4 trilyon dolara çıkarmayı onaylarken, ülkenin borçlarının temerrüte düşmesinin önüne geçmek için Başkan Joe Biden’ın tasarıyı imzalaması bekleniyor.

Borçlanma sınırının artırılması tasarısı dün Senato’yu geçtikten sonra onay için Temsilciler Meclisi’ne gönderildi. ABD Temsilciler Meclisi’nde tasarı 209’a karşı 221 oyla kabul edildi.

BİR AYDIR SÜREN ANLAŞMAZLIK

Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında borçlanma limiti üzerine bir aydır süren anlaşmazlık, Başkan Joe Biden’ın partisinin 28.9 trilyon dolar olan borçlanma limitini tek başına artırmaya gitmesine neden oldu.

Senato, dün sadece Demokratların yaptığı oylamada 49 karşı 50 oyla tasarıyı onaylamıştı. (REUTERS)



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