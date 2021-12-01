ABD Merkez Bankası ‘geçici enflasyon’ tezini terk ediyor

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, yüksek enflasyonla ilgili "geçici nitelemesini kullanmayı bırakmalıyız" dedi. Powell ayrıca tahvil alımlarını öngörülenden önce bitirip bitirmeyeceklerini bu ayki toplantıda değerlendireceklerini söyledi.

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Fed Başkanı Jerome Powell, ABD Merkez Bankası yetkililerinin tahvil alımlarını öngörülenden birkaç ay önce tamamen bitirip bitirmeyecekleri konusunu bu ayki toplantıda değerlendireceklerini söyledi.

Powell, dün Senato bankacılık komitesine hitaben yaptığı konuşmada ABD ekonomisinin güçlü büyüme kaydettiğini ancak işgücündeki büyümede duraksadığını ifade ederek 2022 yılının ortalarına kadar sürmesi beklenen yüksek enflasyona dikkat çekti.

ENFLASYON MESAJI

Enflasyon Fed’in esnek bir hedef olarak belirlediği yıllık yüzde 2’nin oldukça üzerinde seyretse de merkez bankası yüksek enflasyonu aylardır “geçici” olarak tanımlıyordu. Powell, yüksek enflasyonun 2022’nin ortasından önce düşmeyeceğini belirtti.

Powell, yüksek enflasyonun ne kadar uzun süredir devam ettiği göz önüne alındığında “Artık belki de ‘geçici’ nitelemesini kullanmayı bırakmalıyız” dedi. (REUTERS)

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