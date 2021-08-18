ABD Merkez Bankası yöneticisinden kripto yorumu: Dolandırıcılık, gürültü, kafa karışıklığı

ABD Merkez Bankası Fed'in Mineapolis Başkanı Neel Kashkari kripto paralarla ilgili yaptığı açıklamada, “Gördüğüm kadarıyla, bu piyasanın yüzde 95 dolandırıcılık, gürültü ve kafa karışıklığı” dedi.

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ABD Merkez Bankası (Fed) Minneapolis Başkanı Neel Kashkari dün yaptığı açıklamada, “Beş veya altı yıl önce kripto ve bitcoin konusunda daha iyimserdim ancak şuan gördüğüm kadarıyla, bu piyasanın yüzde 95 dolandırıcılık, gürültü ve kafa karışıklığı” dedi.

Kuzeybatı Pasifik Bölgesel Ekonomi Yıllık Zirvesi’nde konuşan Kashkari, kripto piyasasının yüzde 95’ini dolandırıcılık, gürültü ve kafa karışıklığı olarak nitelendirdi. Bazı para birimlerini ponzi sistemine benzeten Kashkari kripto varlıklar için, “Yasadışı faaliyetlerin fonlanması dışında herhangi bir kullanımlarını görmedim” dedi.

“Senin kendi Bitcoin’ini yaratmaman ya da benim kendi Bitcoin’imi yaratmamam için hiçbir engel yok. Ben buna Neelcoin diyeceğim” sözleri ile kripto para teknolojisi ile dalga geçen Kashkari, “Yaratılmış bu çöp paralardan binlercesi var” dedi. “Bazıları tam bir dolandırıcılık, Ponzi planları. İnsanları para yatırmaları için kandırıyorlar ve ardından kurucular onları soyuyor” diye konuştu.

Bazı Fed yetkilileri ise Kashkari’nin aksine dijital varlıklara ilişkin daha olumlu değerlendirmeler dile getirdi. Fed Başkan Yardımcısı Randal Quarles, Haziran ayında ABD’nin sabit coinlere “evet” demenin yollarını bulması gerektiğini söyledi.

EKONOMİNİN PATRONLARI DİJİTAL VARLIKLARA İLGİLİ

ABD’li ekonomi yöneticileri kripto paralara düzenleme getirmeye çalışırken dijital varlıklara yönelik ilgilerini de gizlemiyor. Kripto paralara güvenlik, vergilendirme gibi endişelerden dolayı mesafeli olsalar da sabitkoin ve dijital para birimi gibi konulara olan ilgilerini de açıklıyor.

Fed Başkanı Jerome Powell, önceki haftalarda yaptığı bir açıklamada sabitkoinlerin finansal sistemin önemli bir parçası olabilmesi için daha fazla düzenlemeye ihtiyaç olduğunu belirtmiş, kripto paralardansa sabitkoinlerin daha fazla ilgi çekebileceğini söylemişti.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen de, “Düzenleyicileri bir araya getirmek, kullanıcılar, piyasalar veya finansal sistem için oluşturabilecekleri riskleri azaltırken, sabitkoin potansiyel faydalarını değerlendirmemizi sağlayacak.” ifadelerini kullanmıştı.

Ayrıca devletlerin kripto para piyasasına yönelik düzenleme hamleleri de kripto paraların devletler tarafından kabul edilen varlıklar olmasının işareti olarak görülüyor. ABD Senatosu’nda geçtiğimiz hafta kabul edilen altyapı paketine göre, kripto paralarla işlem yapıp komisyon kazancı elde eden kişi ve kuruluşlar menkul kıymet piyasasında işlem yapan herhangi bir kişi veya kuruluşla aynı kurallara tabi olacak.

Böylece kripto para kazançlarında vergi gelirleri de daha kolay hesaplanabilecek.

PİYASADA SON DURUM

Kripto para piyasasında ise son günlerde yaşanan yükseliş trendi bugün durdu. Gün içinde 44 bin 250 dolara altına kadar gerileyen Bitcoin, şu sıralarda 45 bin doların hemen üzerinde seyrediyor. Bitcoin fiyatı bir ay öncesine göre yüzde 40 ve sene başına göre yüzde 54 yukarıda.

Ethereum ise 3 bin dolar seviyesine kadar geriledi.

Bitcoin, bu yıl tarihinin en büyük dalgalanmalarını yaşadı. Yıla 29 bin dolardan başlayan Bitcoin 13 Nisan’da 64 bin 863 dolarla tarihi zirvesine ulaşmış ancak bu zirvenin ardından satışlar gelmeye başlamıştı.

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