ABD Tarım Bakanlığı’ndan Türkiye tahmini: Kuraklık arpa ve buğdayı vurdu, ithalatta rekor kırılacak

ABD Tarım Bakanlığı, Türkiye'nin tahıl ve yem üretimine ilişkin kaleme aldığı raporda Mayıs ayındaki yağış miktarının azalması nedeniye ülkede büyük bir kuraklık yaşandığını ve bu kuraklığın arpa ve buğday üretimi etkilediği belirtildi. Buna göre raporda Türkiye'nin 11.5 milyon ton buğday, 2,75 milyon ton arpa ithal edeceği tahmin edildi.

SOZCU.COM.TR

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Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı (USDA), Türkiye’nin tahıl ve yem üretimine ilişkin bir rapor kaleme aldı. 27 Temmuz tarihli raporda Türkiye’de bu yıl yaşanan kuraklığa, buğday ve arpadaki düşük rekoltelere ve Türkiye’nin ithal ettiği ürün miktarının artacağına dikkat çekildi.

Rapora göre Türkiye’de 1 Ekim 2020 ile 30 Haziran 2021 arasında ortalama yağış miktarı 396,2 mm oldu. Bu yağış miktarı uzun dönem ortalamasından yüzde 24, geçen yıldan ise yüzde 23 daha az olarak kaydedildi.

KURAKLIK NEDENİYLE YÜZDE 50 FİYAT ARTIŞI

Türkiye’de bu yılki hasadın neredeyse yarısının tamamlandığı belirtilen raporda Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerinde etkili olan kuraklık nedeniyle buğday fiyatlarının arttığı açıklandı. Bir ton durum buğdayının 2750 TL olduğu belirtilen raporda geçen yıla göre fiyat artışının yüzde 50 olduğu tahmin belirtildi.

Bu yılki Mayıs ayının son 50 yılın en sıcak Mayıs ayı olduğu hatırlatılan raporda bazı bölgelerde verim kayıplarının yüzde 70’e ulaştığı kaydedildi.

BUĞDAYDA İTHALAT REKORU

Ayrıca ABD Tarım Bakanlığı’nın bu sezon Türkiye için rekolte tahmini 16.5 milyon ton oldu. Nisan ayındaki tahmin ise 17.6 milyon tondu.

Bakanlığın Türkiye’deki buğday tüketim tahmini geçen yıla göre 1.4 milyon ton artışla 22 milyon ton oldu.

Buğday için ihracat tahmini 6 milyon ton, ithalat tahmini ise 11.5 milyon ton oldu. Bu ithalat seviyesi Türkiye için yeni bir rekor anlamına geliyor.

ARPA REKOLTESİNDE BÜYÜK DÜŞÜŞ

Ayrıca arpa rekoltesi için 7.5 milyon ton olan tahminin 4.5 milyon tona düştüğü belirtildi. Buna göre arpa üretim tahmini mayıs ayına göre yüzde 40 azaldı.

Bu yıl Türkiye için arpa tüketimi tahmini, üretimde geçen yıla göre keskin düşüş nedeniyle 7,5 milyon ton olarak gerçekleşti. Bu tahmine göre 2.75 milyon Türkiye’nin ton arpa ithal edeceği hesaplandı.

Mısır üretim tahmini ise 6.8 milyon ton olarak gerçekleşti.

Bakanlığın Türkiye için mısır ithalat tahmini 2.8 milyon ton, pirinç ithalat tahmini ise 450 bin ton olarak gerçekleşti.

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