ABD’de faiz artışı erkene çekilebilir

Türkiye sert faiz indirimlerini konuşurken dünyada faiz artışları gündemde. ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri ilk faiz artırımının tahminlerinden daha erken yapılabileceğini ifade etmeye başladı.

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ABD’de enflasyonun yükselmeye devam etmesi ve ekonominin ivme kazanmasıyla birlikte ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri, faizleri tahmin ettiklerinden daha erken artırma ihtimalini değerlendirmeye başladı.

Fed’in gevşek para politikasının en istikrarlı savunucularından Chicago Fed Başkanı Chales Evans, enflasyonun tahminlerinin aksine düşmemekte inat etmesi halinde 2022 yılında faiz artırılmasının uygun olabileceğini söyledi.

Evans, faiz artırımlarına 2022’de başlanmasına, altı ay öncesine kıyasla daha açık olduğunu ifade etti.

‘FAİZ GELECEK YILIN ORTASINDA ARTABİLİR’

Ayrıca Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic de, istihdam artışının seyrine göre faizlerin gelecek yılın ortasından itibaren artırabileceğini ifade etti.

Bostic daha önce 2022’de faiz artırımı yapılması yanlısı Fed yetkilileri arasında yer almış olsa da, son açıklaması artık yılın ilk yarısında faiz artırıma doğru meyil ettiğini gösterdi.

BIDEN YENİ BAŞKANI AÇIKLAYACAK

Tüketici fiyat artışları nedeniyle para politikası kararında oy hakkı bulunan Fed yetkililerinin faiz artırım zamanlaması hakkındaki görüşleri değişmeye başlarken ABD Başkanı Joe Biden’ın yeni başkan ataması hakkındaki değerlendirmesi de devam ediyor.

Biden’ın Fed başkanlığı görevi için ya Jerome Powell’ı bir dönem daha atayacak ya da yerine Fed Yönetim Kurulu üyesi Lael Brainard’ı getirecek. Biden kararını bugün açıklayabileceğini daha önce ifade etmişti.

Biden’ın kimi atarsa atasın, Fed’in sabit fiyatlar ve tam istihdam olan zorlu iki hedefiyle karşı karşıya kalacak. (REUTERS)

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