ABD’de ‘Grev Ekimi’: 100 bin çalışan iş bırakmaya hazırlanıyor

ABD'de artan enflasyon çalışanların ücretlerinde düşüşe neden olurken toplu sözleşmelerden istediğini alamayan çalışanlar grev kararı almaya başladı. Hollywood'daki sinema sektörü çalışanlarının ardından hemşireler ve John Deere şirketindeki işçiler de iş bırakma kararı aldı.

Sozcu.com.tr

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ABD’de pek çok sektörde işçiler kötü çalışma koşulları ve düşük ücretler nedeniyle greve hazırlanıyor.

Sağlık, metal, sinema gibi pek çok sektörde çalışanlar yüksek ücret, yemek ve dinlenme molaları, daha iyi sosyal haklar ve daha kısa vardiya gibi taleplerle greve gideceğini duyurdu.

Ülkede pandemi nedeniyle artan enflasyon, işçilerin reel ücretlerinde düşüş yaşanmasına neden olurken toplu sözleşme masalarından istediğini alamayan işçilerse bir bir grev kararı almaya başladı. ABD medyasında bu dalga ‘Grev Ekimi’ (Striketober) olarak adlandırıldı.

ÜÇ SEKTÖRDE TOPLAM 100 BİN ÇALIŞAN GREVE GİDİYOR

Pazartesi günü Hollywood’da yaklaşık 60 bin TV ve sinema çalışanı greve gideceğini duyururken, ülke genelinde 24 bin hemşirenin protestolar düzenlemesi bekleniyor. Ayrıca John Deere isimli tarım ekipmanı üreticisinde de yaklaşık 10 bin işçinin greve hazırlandığı bildirildi.

JOHN DEERE

John Deere’de ücretleri yeterince artırmadığını ve emeklilik haklarının zayıfladığını söyleyen işçiler grev kararı aldı. Deere şirketi ise, “her çalışanı daha iyi bir ekonomik duruma getiren” bir anlaşmaya varmaya kararlı olduğunu söyledi.

SAĞLIKÇILAR

Ayrıca, California ve Oregon’daki 24 binden fazla hemşire, özel hastane grubu Kaiser Permanente ile ücret görüşmelerinin durmasının ardından Pazartesi günü grev kararı aldı.

Çalışanlar pandemi nedeniyle yaşanan tükenmişlik nedeniyle yüzde 4 maaş artışı ve daha uzun molalar istiyor. Kasier’den yapılan açıklamada sorunun hızla çözmeye çalışıldığı ifade edildi.

HOLLYWOOD GREVİ

Hollywood’da ise Warner Bros ve Netflix gibi dev şirketlerde işçilerin 12 saatten fazla çalıştığı ve yeterli mola sağlamadığı belirtildi.

Uluslararası Tiyatro Sahnesi Çalışanları İttifakı (IATSE), düşük ücretle çalışan üyelerinin dinlenme ve yemek molaları konusunda stüdyolarla anlaşmaya varamaması halinde sendika üyelerinin 18 Ekim’de greve başlayacağını duyurdu.

Kaliforniya’da ise yaklaşık 6 bin 500 öğretim görevlisi de grevin eşiğinde.

“GREVLER YAYILABİLİR”

Konu ile ilgili NBC’ye konuşan işgücü eğitimi uzmanı Kate Bronfenbrenner “Grevler sendikalar ve işçiler için bulaşıcı olabilir. İşçileri greve gitmeye zorlayan ortak sorunlar var ve işçiler birbirlerine bakıp ilham alıyorlar” dedi.

Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley Hukuk Fakültesi’nde iş hukuku profesörü olan Catherine Fisk de, “İşçiler yüksek ölüm oranlarıyla karşı karşıya kaldı. Ancak barınma veya sağlık hizmetlerine paraları yetmedi. Şimdi çaresizlikten kaynaklanan bu aktivizm var” ifadelerini kullandı.

ZORUNLULUKTAN KAYNAKLANIYOR

ABD’nin büyük sendika federasyonlarından biri olan AFL-CIO’nun iletişim direktörü Tim Schlittner de yılın sonbaharına daha fazla grevin gerçekleşebileceğini belirtti.

Schlittner, “Hiçbir işçi greve gitmek istemez. Bunlar zorunluluktan kaynaklanan grevler. İş bırakmak, beraberinde gelen ücret ve güvenceyle birlikte muazzam bir fedakarlık. Greve gitmek cesaret isteyen bir iş” dedi.

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