ABD’de istihdam artışı ekimde beklentinin üzerinde geldi

ABD'de özel sektör istihdam artışı ekimde 571 binle beklentilerin üzerinde geldi. İstihdam artışı, Fed'in kararları açısından da önem taşıyor.

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ABD’de özel sektör istihdam artışı ekim ayında beklentilerin üzerinde gerçekleşerek 571 bin seviyesine yükseldi.

ADP Ulusal İstihdam Raporu’na göre, daha önce eylül ayı için açıklanan 568 bin istihdam artışı ise 523 bin artış olarak revize edildi.

Reuters anketine katılan ekonomistler özel sektör istihdamının ekimde 400 bin artmasını bekliyorlardı.

ABD’de istihdam artışı ve ekonomideki toparlanma, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) varlık alım programını azaltma hızı ve faiz artışının zamanlaması açısından büyük önem taşıyor.

ABD’de istihdam, enflasyon ve parasal sıkılaşma eğilimi, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelere sıcak para akışını ve dolar endeksini etkiliyor

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