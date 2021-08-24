ABD’de kamyoncu sorununa ‘kadın istihdamı’ çözümü

ABD'de tedarik zincirini zora sıkan kamyon şoförü eksikliği nedeniyle kadın sürücü istihdamının artırılmasına dönük çalışmalar yürütülüyor.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Corona virüsü pandemisi nedeniyle ABD’de yaşayan şoför eksiği sorununu çözmek için kadın sürücü istihdamının artırılmasına dönük çalışmalar yürütülüyor. Nakliyeye dönük talebi karşılamakta zorlanan şirketler artık daha fazla kadını direksiyon başına geçirmek istiyor.

ABD'de pandemiden önce de kronikleşmiş bir sorun halinde olan sürücü eksikliği salgın nedeniyle kriz seviyesine ulaştı.

ŞOFÖR BULUNAMIYOR

Talebin artması ve pandemi nedeniyle nakliye sektöründe emekliliği gelen çalışanların emekliliklerini öne alması bu krize sebep olan başlıca etkenler olarak görülüyor. Bunlara ek olarak, geçen yılki sokağa çıkma yasakları nedeniyle yeni sürücü adaylarının ağır vasıta kurslarına erişememesi ve ehliyet alamaması da piyasaya yeni şoför girmemesine neden oldu.

Kamyon taşımacılığı endüstrisinin uzun süredir devam eden personel sorunu pandeminin artması ile zirve yaptı. 2019'da ABD'nin tam çalışma kapasitesinin sağlaması için 60 bin olan sürücü ihtiyacının 2023 yılına kadar 100 bin olacağı belirtiliyor.

SEKTÖRDE KADIN SAYISI AZ

ABD kamyon endüstrisinin en büyük ulusal ticaret örgütü olan American Trucking Association’a göre, 2019’da uzun yol sürücülerinin sadece yüzde 6,7’si kadındı. Bu oran neredeyse 20 yıldır aynı. Ancak son gelişmeler nedeniyle kâr amacı gütmeyen kuruluşlar, devlet kuruluşları ve ticaret grupları, kadın sürücüler için ücretsiz kurslar finanse etmeye başladı.

Geçtiğimiz haftalarda kongreden geçen 550 milyon dolarlık altyapı paketi de kadın sürücü istihdamını artırmayı amaçlayan çeşitli hükümler içeriyor.

Kadınların uzun yol şoförü olarak çalışmasının bazı dezavantajlı yönleri olduğu da ifade ediliyor. Bloomberg’in haberine göre, sektördeki uzun çalışma saatlerinin çocuklu aileler için dezavantajlı olmasının yanı sıra yollarda kadınların başına gelebilecek olası tehlikeler için şoförlük kursları da çeşitli eğitimler veriyor.

KANADA, GÜNEY AFRİKA VE MEKSİKA'DAN ŞOFÖR ARANIYOR

Şirketler kadın şoför aramanın yanında aynı zamanda yurtdışı alternatiflerine de yönelmeye çalışıyor. Ancak corona virüsü salgını nedeniyle çalışma izinleri ve vize gibi sorunlar bu konuda şirketlerin serbest hareket etmesine engel oluyor.

Şirketler, Kanada, Güney Afrika, Meksika gibi ülkelerden kamyon şoförü bulmaya çalışsa da çalışma izni gibi konulardaki zorlukları hala aşabilmiş değiller.

Yabancı işçi çalıştırma sınırı, vize sınırlamaları ve karmaşık göçmenlik kuralları da dahil olmak üzere bir dizi engelle karşılaşan kamyon taşımacılığı şirketleri, Biden yönetiminin tedarik zinciri sorunlarını ele almak için bir görev gücü oluşturmasını bu engellerin üstesinden gelmek için fırsat görüyor.

Ülkede yaşanan nakliye krizi tedarik zincirinin de zorlanmasına sebep oluyor. Kamyon şoförü eksikliğinden kaynaklanan kriz nedeniyle geçtiğimiz haftalarda bazı akaryakıt istasyonlarında benzin kesintileri yaşandığı ve bazı havaalanlarında jet yakıtının tükendiği belirtildi. Ayrıca ülkede kereste fiyatları, bazı tedarikçilerin teslimatları geciktirmesi nedeniyle rekor kırdı.

İlginizi Çekebilir ABD'de kamyoncu krizi: Ülke yurtdışından kamyon şoförü arıyor