ABD’de perakende satışlar ağustosta beklentiyi aştı

ABD'de perakende satışları ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,7 oranında arttı. Beklenti yüzde 0,8 düşüş yönündeydi. Dolar güçlenirken, güne 8,43'ten başlayan dolar/TL, gün içinde 8,51'i gördü.

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ABD'de perakende satışlar ağustosta aylık bazda yüzde 0,7 artış kaydederek sürpriz yaptı. Reuters anketinde ekonomistlerin ortalama beklentisi yüzde 0,8'lik düşüş yönündeydi.

Okulların açılmasıyla ilgili alışverişin sürprizde etkili olmuş olabileceğine işaret eden Reuters, bu durumun üçüncü çeyrekte sert yavaşlama beklentilerini yumuşatabileceğini vurguladı.

Temmuzda perakende satışlardaki yüzde 1,1'lik düşüş ise yüzde 1,8 düşüş olarak revize edildi.

Çip kıtlığı nedeniyle üretimde yaşanan kısıntıların da perakende satışlarda ağustosta daralmaya neden olması bekleniyordu.

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURULARI BEKLENTİYİ AŞTI

Öte yandan, ABD’de işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta 332 binle beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı’nın açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre, daha önce bir önceki hafta için 310 bin olarak açıklanan başvuru sayısı 312 bin olarak revize edildi.

Reuters anketine katılan ekonomistler, işsizlik maaşı başvurularının 330 bin seviyesinde olacağını tahmin ediyorlardı.

ABD istihdam piyasası trendlerine yönelik daha iyi bir gösterge olduğu düşünülen ABD işsizlik maaş başvurularının dört haftalık ortalaması 335 bin 750 seviyesine geriledi.

ABD’de işsizlik maaşından yararlanan toplam kişi sayısı da 2 milyon 665 bin seviyesine geriledi.

DOLAR ENDEKSİ GÜÇLENDİ

Perakende satış verisinin beklentilerin üzerinde gelmesiyle dolar endeksi güçlenirken, güne 8,43 seviyesinden başlayan dolar/TL de, erken faiz indirimi endişelerinin de katkısıyla 8,51'i gördü.

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