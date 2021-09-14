ABD’de tüketici enflasyonu yüzde 5,3’e geriledi

ABD'de temmuzda yüzde 5,4 olan yıllık tüketici enflasyonu, ağustosta yüzde 5,3'e geriledi. Temmuzda yüzde 4,3 olan çekirdek enflasyon da yüzde 4'e düştü.

Sozcu.com.tr

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ABD'de tüketici enflasyonu ağustosta beklentilere paralel olarak yüzde 5,3'e geriledi.

Yıllık tüketici enflasyonu son iki ayda yüzde 5,4 ile Temmuz 2008'deki yüzde 5,6'lık zirve sonrasındaki en yüksek seviyede yer almıştı.

Aylık enflasyon ise yüzde 0,3 ile yüzde 0,4'lük Bloomberg anket beklentisinin altında geldi. Temmuzda aylık enflasyon yüzde 0,5 olmuştu.

ÇEKİRDEK ENFLASYON BEKLENTİNİN ALTINDA GELDİ

Temmuzda yüzde 4,3 olan çekirdek enflasyon, ağustosta yüzde 4'e geriledi. Beklenti yüzde 4,2 idi.

Ağustosta aylık çekirdek tüketici enflasyonu ise yüzde 0,1 ile yüzde 0,3'lük beklentinin altında açıklandı. Temmuzda bu oran yüzde 0,3'tü.

Verinin açıklanması sonrasında dolar endeksinde kısmi zayıflama oldu.

ABD'de enflasyon, ABD Merkez Bankası'nın parasal sıkılaşma ve varlık alımlarını azaltma takvimi açısından büyük önem taşıyor.

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