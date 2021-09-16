ABD’de yeni vergilendirme yasası: Sosyal harcamalar finanse edilecek

ABD'de yeni vergilendirme oranlarını belirleyen yasa tasarısı Temsilciler Meclisi'nde komisyondan geçti. Artan vergilerle sosyal harcamaların finanse edilmesi planlanıyor.

Sozcu.com.tr

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ABD’de Çarşamba günü, çoğunlukla şirketlere ve zenginlere odaklanan 2,1 trilyon dolarlık yeni vergilendirme kurallarını içeren yasa tasarının ilgili komisyon tarafından onaylamasının ardından vergilendirme konusunda ciddi bir bir adım atılmış oldu.

Ancak en tepedeki zenginleri hedef alması beklenen vergi üst sınırı beklentilerin oldukça altında kaldı.

SOSYAL HARCAMALAR FİNANSE EDİLECEK

Vergi paketi, şu anda 3,5 trilyon dolar olan bütçelendirmenin öngördüğü sosyal harcamalardaki artışın finanse edilmesine yardımcı olacak.

Tasarıya göre, sermaye kazançları ve temettü gelirleri için yüzde 25’e varan bir vergi oranının koyulması planlanıyor. Bu vergi, 400 bin doların üzerinde geliri olan bekar vergi mükellefleri ve 450 bin doların üzerinde olan evli çiftler için geçerli olacak.

KURUMLAR VERGİSİ ARTIRILIYOR

Ayrıca küçük işletmelere daha düşük bir vergilendirme yapılması, en yüksek kurumlar vergisi oranının ise yüzde 21’den yüzde 26,5’e çıkartılması planlanıyor.

Hisse senetlerinin satışına ilişkin vergi kurallarını ilk kez kripto para birimlerine uygulanması da planlanıyor.

ABD’deki çok uluslu şirketlerin denizaşırı kazançları üzerindeki vergiler de artırılacak.

“ÖNCEKİ DÖNEMİN GERİSİNDE”

Ancak pek çok eleştirmen ilgili yasal düzenlemelerin süper zenginleri yeterince adil vergilendirmediğini düşünmeye devam ediyor.

ABD Başkanı Joe Biden, sermaye gelirleri yüksek olan vergi mükelleflerinin en yüksek gelirli yüzde 0,3’ü için yüzde 39,6’lık bir üst vergi oranı talep etmişti. Bu oran mevcut yüzde 20’nin neredeyse iki katı.

Yollar ve Araçlar Komisyonu Başkanı Richard Neal konu ile ilgili, “Büyük şirketler ve aşırı zenginlerden ortak çıkarlara biraz daha fazla katkı da istiyoruz. Teklif ettiğimiz artışlar planladığımız yatırımların karşılanmasında önemli bir pay sahibi olurken, vergi oranları halen 2017'deki vergi yasasındaki oranların altında kalmaya devam edecek” dedi.

Eski Başkan Donald Trump döneminde vergilerde ciddi bir indirime gidilmişti.

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