ABD’den Çinli dev şirkete yasak

ABD, Çin’deki en büyük telekomünikasyon şirketi olan China Telecom'u ulusal güvenlik endişeleri nedeniyle yasakladı.

Sozcu.com.tr

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ABD, Çinli telekomünikasyon devi China Telecom’un Çin devletine bağlı olduğunu ve bunun ulusal güvenliği tehdit ettiğini iddia ederek şirketin ülkedeki faaliyetlerini yasakladı.

ABD Federal İletişim Komisyonu’nun (FCC) açıklamasında, China Telecom için “Çin hükümetinin sömürüsüne, etkisine ve kontrolüne tabidir. Bağımsız yargı denetimine tabi yeterli yasal prosedürler olmaksızın Çin hükümetinin taleplerine uymak zorunda kalma olasılığı yüksektir” dedi.

ULUSAL GÜVENLİK RİSKLERİ

FCC ayrıca Çin hükümetinin kontrolünün “ulusal güvenlik risklerini artırdığını” belirtti. Ayrıca bu kontrol nedeniyle Çin hükümetinin ABD iletişimine erişme, depolama yapma, kesinti veya yanlış yönlendirme gibi eylemler gerçekleştirme potansiyeli taşıdığı belirtildi.

FCC kararı nedeniyle China Telecom Americas’ın 60 gün içinde ABD hizmetlerini durdurması gerekecek.

DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ

Çin’in en büyük telekomünikasyon şirketi olan China Telecom, ABD’de 20 yıldır telekomünikasyon hizmeti sağlama yetkisine sahipti. China Telecom, 2019 itibariyle dünya çapında 335 milyondan fazla aboneye hizmet veriyor. Şirketin dünyanın en büyük sabit hat ve geniş bant operatörü olduğu tahmin ediliyor.

China Telecom America sözcüsü, FCC’nin kararının “hayal kırıklığı” olduğunu belirtti.

HİSSELER DÜŞTÜ

Haber, ABD’de işlem gören Çinli teknoloji şirketlerinin hisse senetlerini keskin bir şekilde düşürdü. Ayrıca Hong Kong’daki hisse senetleri de yoğun satışlar yaşadı.

Tencent ve Alibaba’nın da aralarında bulunduğu teknoloji şirketlerini listeleyen Hang Seng teknoloji endeksi yüzde 3’ten fazla değer kaybetti.

TEKNOLOJİ SAVAŞI 2019’DA BAŞLADI

Eski ABD başkanı Donald Trump, 2019’da yabancı teknolojiler konusunda bir acil durum ilan etmiş ve Çinli teknoloji şirketi Huawei’yi sıkı ihracat kontrollerine tabi tutmuştu. Trump bu konuyu siyasi ve diplomatik gündemin en üst sıralarına taşıdı. Mayıs 2019’da FCC, devlete ait başka bir Çinli telekomünikasyon şirketi China Mobile’ın ABD hizmetleri sunmasını yasakladı.

Trump ayrıca İngiltere ve Avustralya gibi ABD müttefiklerine davayı takip etmeleri ve Huawei’yi 5G ağlarından yasaklamaları için baskı yaptı.

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