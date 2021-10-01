ABD’li bankadan korkutan petrol tahmini: Küresel krize neden olabilir

Bank of America'nın (BofA) son raporuna göre küresel enerji krizi, 2014'ten bu yana ilk kez petrol fiyatlarının varil başına 100 doların üzerine çıkmasına neden olabilir. Bankaya göre bu fiyat düzeyi küresel bir ekonomik krize yol açabilir.

Sozcu.com.tr

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BofA’nın bugün yayımladığı bir bilgi notunda petrol fiyatlarındaki artış ihtimaline dikkat çekildi. Küresel enerji krizinin ve Avrupa doğalgaz fiyatlarındaki artışın petroldeki artışı da tetikleyebileceğini belirten banka, fiyatın 100 doların üzerine çıkabileceğini, bunun da bir ekonomik krize neden olabileceğini belirtti.

BofA’ya göre, doğalgaz piyasasında yaşanan artışın bir benzeri petrolde de yaşanabilir.

Bloomberg’in aktardığına göre, banka bugün paylaştığı bir notta artan enerji maliyetlerinin, yüksek petrol fiyatlarının da yansıyabileceği ve bunun makro bir kriz yaratabileceğini söyledi.

DOĞALGAZ KRİZİ PETROLÜ TETİKLEYEBİLİR

Ham petroldeki artış, yüksek doğalgaz fiyatlarının bir sonucu olarak gazdan petrole geçiş nedeniyle olabilir. Soğuk geçmesi beklenen kışın ham tüketimi artırması ve ve ABD’nin sınırlarını açması ile havacılıktaki yakıt talebinin artması da fiyatlardaki artışı tetikleyebilir.

Bilgi notunu yazan analist Francisco Blanch’a göre, “Bütün bu faktörler bir araya gelirse, petrol fiyatları yükselebilir ve bu da dünya çapında ikinci bir enflasyonist baskıya yol açabilir.”

Blanch ayrıca bilgi notunda “Başka bir deyişle, bir sonraki makro kasırgadan sadece bir fırtına uzakta olabiliriz” ifadelerini kullandı.

GOLDMAN SACHS DA ARTIŞ BEKLİYOR

Geçtiğimiz günlerde ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs da talebin artması ve Ida Kasırgası'nın ABD'nin petrol üretimine verdiği hasarın küresel arzda daralmaya yol açması nedeniyle Brent ham petrol fiyatları için yıl sonu tahminini 80 dolardan 90 dolara yükseltmişti.

Brent Petrol’ün varil fiyatı an itibariyle 78 dolar civarından işlem görüyor.

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