‘Acil’ tablet ihalesi AKP’li adaya gitti

İhale “Salgın, savaş, gibi olağanüstü durumlarda uygulanması gereken pazarlık usulü ile’’ yapıldı. İhaleyi kazanan AKP’li milletvekili aday adayı Abdülkadir Akboz oldu.

Deniz AYHAN

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AKP'li Mamak Belediyesi, pandemi sürecinde maddi durumu iyi olmayan ve online eğitime ulaşamayan öğrenciler için tablet ihalesine çıktı. Bin adet tablete, 1 milyon 145 bin TL ödendi.

İhale “Salgın, savaş, gibi olağanüstü durumlarda uygulanması gereken pazarlık usulü ile'' yapıldı. İhaleyi kazanan AKP'li milletvekili aday adayı Abdülkadir Akboz oldu.

AKP'li Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “1000 Adet Tablet Destek Paketi… Salgın nedeniyle öğrencilerimize destek veriyoruz” diyerek tablet alımı yaptı. İhale için iki şirket geçerli teklif verirken, kazanan ise AKP'li oldu.

İhaleyi 2015 ve 2018 genel seçimlerinde AKP'den Diyarbakır Milletvekili aday adayı olan Abdülkadir Akboz'un sahibi olduğu GNT İnşaat Proje Tedarik LTD Şirketi kazandı. Şirketle 1 milyon 145 bin TL'lik sözleşme imzaladı. Mamak Belediyesi CHP Grup Başkanvekili Ferat Tokmak, “ Yardım kampanyaları üzerinden rant devşirmek siyasi ahlaksızlıktır” dedi.