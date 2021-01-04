Açlığa mahkum edilen emekli sayısı artacak

Aralık ayı enflasyon oranının belli olmasıyla birlikte memur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranları da kesinlik kazanacak. Açıklanacak emekli maaşıyla asgari ücretin altında bir ücrete mahkum edilen emekli sayısı da artacak. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “AKP iktidarının ilk yıllarında en düşük işçi emeklisi maaşı, asgari ücretin üzerindeyken, şu an gelinen noktada emeklilerimizin yüzde 49.31'i asgari ücretin altında bir aylık alabilmektedir. Açıklanacak emekli maaşıyla asgari ücretin altında ücrete mahkum edilen emekli sayısı artacaktır. Geçim derdiyle boğuşan emeklilerimizin yaşam standartlarının geliştirilebilmesi için adil bir intibak yasası çıkartılmalı, katsayı ve gösterge sistemi yeniden düzenlenmeli, emeklilere milli gelir artışından refah payı verilmeli” dedi. İktidar partisi eliyle her geçen yıl daha çok açlığa ve yoksulluğa mahkum edilen emeklilerin maaşlarına yönelik kapsamlı bir düzenleme yapılması gerektiğini ifade eden CHP'li Özel, “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın son verilerine göre 4 milyon 179 bin 840 emekli asgari ücretin altında bir maaş alıyor” dedi.

REFAH PAYI VERİLMELİ

Çalışanların ve emeklilerin hayatlarını idame ettirmede zorlandıkları bir dönemde olduğunu belirten Özel, “Emeklinin yaşam standartlarının geliştirilebilmesi için adil bir intibak yasası çıkartılmalı, katsayı ve gösterge sistemi yeniden düzenlenmeli, emeklilere milli gelir artışından refah payı verilmeli, emekli banka promosyonları yükseltilmeli, emeklilere verilen bayram ikramiyelerinin miktarı artırılmalıdır. İlerleyen yaşlarında rahat edebilmek için yıllarca çalışan emeklilerimizin yaşam koşullarının iyileştirilmesi gerekiyor” diye konuştu.

‘AÇLIKTAN ÖLDÜRECEKLER'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, emekli maaşlarının artırılmasıyla ilgili TBMM'ye bir kanun teklifi sundu. Emeklilerin sadece gıda harcamaları değil, barınma, ısınma, elektrik, su gibi sabit giderlerini dahi ödemekte zorlandığını belirten Ağbaba, “Bu gidişle virüsten ölmeyen emekliler de açlıktan ölecek” ifadelerini kullandı. Ağbaba'nın Meclis'e sunduğu teklif kabul edilip yasalaşırsa, en düşük emekli aylığı, asgari ücret seviyesine yani şu anki rakamla 2 bin 825 TL'ye yükseltilecek.

Memurun, emeklinin gözü enflasyonda

Son 5 aylık dönemde TÜFE yüzde 7.03 oldu. Bugün açıklanacak aralık enflasyonu yüzde 1 çıkarsa memur enflasyon farkı dahil yüzde 7.1, emekli yüzde 8.1 zam alacak. Aralık ayında TÜFE'nin yüzde 1 artması halinde 6 aylık TÜFE yüzde 8.1'e çıkacak. Böylece memur ve memur emeklileri yeni yılda yüzde 3 zamma ilave olarak 4.1 puan da enflasyon farkı alacak, toplam zam oranı da yüzde 7.1'e ulaşacak. İşçi, esnaf ve çiftçi emeklileri ise 6 aylık enflasyon kadar, yani % 8.1 zam alacak. Aralık TÜFE yüzde 0.5 artarsa memur ve memur emeklilerinin zammı yüzde 6.5'te, işçi emeklilerinin zammı yüzde 7.5'te kalacak.