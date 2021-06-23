Açlık sınırı 3468, yoksulluk sınırı 11925 liraya kadar yükseldi

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu'nun Ar-Ge birimi KAMU-AR'ın, dört kişilik bir ailenin, dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için tüketmesi gereken gıda miktarlarını esas alarak belirlediği açlık sınırı ile gıdanın yanı sıra diğer ihtiyaçlarını da yoksunluk duygusu çekmeden karşılayabilmesi için yapması gereken gıda dışındaki harcamaları dikkate alarak hesapladığı yoksulluk sınırı araştırmasının Haziran 2021 sonuçları açıklandı.

Açlık sınırı haziranda bir önceki aya göre 4 lira azalırken, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama 93 lira ve yoksulluk sınırı da 62 lira arttı. Bu yılın ilk yarısında ise açlık sınırı 322 lira, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama ise 443 lira arttı.

Ailelerin gıda ve gıda dışı ihtiyaçlarını insan onuruna yaraşır bir şekilde yoksunluk hissi çekmeden karşılayabilmesi için yapması gereken toplam harcama tutarını gösteren yoksulluk sınırı da ocak-haziran döneminde toplam 738 liralık artışla 11 bin 925 lira oldu.

AÇLIK SINIRI 3 BİN 468 LİRA

Dört kişilik bir ailenin dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için alması gereken kaloriyi sağlayacak gıda maddelerinden oluşturulan bir sepete bir ay süreyle ödenmesi gereken para haziranda 3 bin 468 lira olarak hesaplandı.

Ankara'da en fazla alışveriş yapılan pazar ve marketlerden derlenen fiyatlara göre sağlıklı beslenebilmek için et-balık-yumurta için haziranda harcanması gereken tutar bir önceki aya göre 16 lira, geçen yıl aralık ayındaki düzeyine göre 99 lira ve son bir yılda ise 122 lira artarak 1.022 liraya yükseldi. Kuru bakliyat için yapılması gereken harcama önceki aya göre değişmezken, geçen yılın aynı ayına göre ise 11liralık artışla 85 lira oldu.

Süt, yoğurt ve peynir için yapılması gereken harcama haziranda bir önceki aya göre 8 lira artarken, yılın ilk yarısında 163 lira ve geçen yılın haziran ayına göre ise 166 lira artarak 827 lira oldu. Meyve harcaması için ayrılması gereken para haziranda 20 lira azalırken, bu yılın ilk altı aylık döneminde 89 lira arttı, son bir yılda ise 57 lira artarak 371 lira olurken, dört kişinin yapması gereken sebze harcamasının parasal tutarı da haziranda 20 lira ucuzlayarak 265 liraya geriledi. Sebze harcamalarında yılın ilk altı aylık dönemde 88 liralık azalış son bir yıllık dönemde de 72 liralık artış oldu.

Haziranda 9 lira artarak 459 liraya yükselen bir ailenin ekmek, un ve makarna için bir ayda yapması gereken harcama ise son bir yıllık dönemde ise 72 lira arttı. Pirinç ve bulgur harcamaları haziranda değişmezken son bir yılda 13 lira artarak 88 lira oldu. Sıvıyağ ve margarin için yapılması gereken harcama haziranda 3 lira, son bir yılda ise 32 lira artarak 82 liraya çıktı.

Şeker, bal, pekmez, reçel gibi gıda maddelerine yapılması gereken harcama da haziranda 1 lira artarak 215 lira oldu. Aynı ailenin zeytin için yapması gereken harcama da değişmedi ve 55 lirada kaldı. Haziranda açlık sınırı yetişkin bir erkek için 997 lira, yetişkin bir kadın için 798 lira, çocuk için 598 lira ve genç için de 1.076 lira oldu.

GIDA DIŞI HARCAMALAR

Diğer açlık ve yoksulluk sınırı araştırmalarından farklı olarak, yoksulluk sınırının belirlenmesinde gıda dışı harcamaların fiyat artışları da esas alınarak yapılan araştırmaya göre, dört kişilik bir ailenin gıda dışındaki gereksinimlerini karşılayabilmesi için gereken harcama tutarı da haziranda 8 bin 484 liraya çıktı.

Haziranda giyim ve ayakkabı harcamaları 672 liraya çıktı. Barınma (kira dahil) harcamaları 1.770 liraya yükseldi. Ev eşyası harcamaları 981 liraya çıkarken, sağlık harcamaları 396 lira oldu. Ulaştırma harcamaları 1.783 liraya, haberleşme harcamaları 514 liraya yükseldi, eğlence ve kültür harcamaları 334 liraya indi. Eğitim harcamaları 263 lira olurken, otel harcamaları 693 lira, diğer mal ve hizmetlerle ilgili harcamalar 540 lira olarak hesaplandı. Alkollü içki ve sigara harcamaları ise 538 lirada kaldı.

Gıda dışı harcamalarda bu yılın ilk yarısında 443 lira son bir yılda ise 1.065 liralık artış yaşandı.

YOKSULLUK SINIRI

Dört kişilik bir ailenin insan onuruna yaraşır bir şekilde yaşayabilmesi için yapması gereken zorunlu gıda ile gıda dışı harcamaların toplam tutarını gösteren yoksulluk sınırı ise haziranda11 bin 925 liraya yükseldi. Yoksulluk sınırında, bu yılın ilk altı aylık döneminde 738 liralık artış yaşandı. Yıllık artış ise 1.581 lira oldu.

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