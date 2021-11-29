“Afrin’den gelen zeytinyağı denetlenmiyor, yerli üretici zararda”

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, Afrin’den ihraç kaydıyla getirilen ancak iç piyasaya sürülen zeytinyağı miktarının 2020’de 35 bin tona çıktığını, bunun yerli üretimin yüzde 20’sine tekabül ettiğini, dolayısıyla yerli üreticiyi çok ciddi zarara uğrattığını söyledi. Güzelmansur, "Afrin’den gelen zeytinyağı denetlenmiyor, miktar arttı, yerli üretici zararda" dedi.

Can ÇAPAR

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Geçtiğimiz yıllarda, Afrin zeytinyağı için Bakanlık “Tarım Kredi Kooperatiflerine 5 bin tonluk görev yazıldı; bu, yıllık yaklaşık 200 bin tonluk zeytinyağı üretimi yapan Türkiye için önemsiz” şeklinde açıklama yapmıştı.

CHP'li Güzelmansur “2018 yılında Tarım Kredi Kooperatifleri'ne 5 bin tonluk görev yazılarak Suriye'den ihraç kaydıyla Afrin zeytinyağı getirilmesi süreci başlatıldı. Ancak 2020 yılında Türkiye'ye getirilen Afrin zeytinyağı miktarı 35 bin tona yaklaştı. Aynı yıl için Türkiye'nin zeytinyağı üretiminin 173 bin ton olduğu düşünüldüğünde ülkemize getirilen Afrin zeytinyağının yerli üretime oranı yüzde 20 gibi çok yüksek bir rakama ulaştı. Bakanlık buna da önemsiz diyebilir mi? Türkiye'ye getirilen ve iç piyasaya sürülmesine engel olunmayan Afrin zeytinyağının miktarının sürekli artması, yerli zeytinyağı fiyatının litre başına 4-5 TL düşmesine ve zeytinyağı üreticilerimizin maliyetine dahi zeytinyağı satamaz duruma gelmesine neden oluyor” dedi.

İÇ PİYASAYA SÜRÜLEN MİKTAR GİZLENİYOR

CHP'li Güzelmansur'un Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin cevaplanmasını istediği sorular şunlar:

– Son 3 yılda Afrin'den ithal edilen zeytinyağının ne kadarı ithal edilmiş ne kadarı iç piyasaya sürülmüştür?

– Tarım Kredi Kooperatiflerinden ihraç kaydıyla Afrin zeytinyağı alan alıcıların bu zeytinyağını ihraç mı ettiği, iç piyasaya mı sürdüğü nasıl denetlenmektedir?

– Tarım Kredi Kooperatiflerinden Afrin zeytinyağı alıp bunu ihraç etmeyerek iç piyasaya süren kaç firma tespit edilmiştir? Bu alıcıların iç piyasaya sürdüğü Afrin zeytinyağı miktarı ne kadardır? Bu firmalarla ilgili ne işlem yapılmıştır?

– Afrin zeytinyağları nedeniyle zarar eden yerli üreticinin mağduriyetinin giderilmesi için yapılan bir çalışma var mıdır?