Ağbal kararından önceki iki günde yabancı para mevduatlarında 1,1 milyar dolarlık artış

Naci Ağbal'ın Cumhurbaşkanı Kararı ile Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı görevinden alınması piyasaları sarsarken, muhalefet bu kararı önceden bilenlerin cuma günü döviz topladığını iddia etti.

Hükümetten bu iddiaya yanıt gelmezken, açıklanan resmi veriler üzerinden bu iddiaların gerçeği yansıtıp yansıtmadığını görmek mümkün değil.

Öte yandan, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankalardaki yabancı para mevduat değişimini günlük olarak açıklıyor.

GERÇEK KİŞİLERİN MEVDUATINDA 842 MİLYON DOLARLIK ARTIŞ

Buna göre, gerçek kişilerin bankalardaki yabancı para mevduatı, 18-19 Mart dönemini kapsayan iki günde toplamda 842 milyon dolar arttı.

Artış, 18 Mart Perşembe günü 505 milyon dolar, 19 Mart Cuma günü 337 milyon dolar oldu.

Söz konusu iki günde bankalardaki toplam yabancı para mevduat ise 1 milyar 103 milyon dolar arttı.

Yine BDDK verilerine göre, 12-19 Mart haftasında bankalardaki yabancı para mevduatların toplamı 2,7 milyar dolar arttı.

Bu artışların ne kadarının yurt içi yerleşikler kaynaklı olduğu, ne kadarının euro/dolar paritesi ve altın fiyatları kaynaklı olduğunu BDDK'nın günlük verilerinden görmek mümkün değil.

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