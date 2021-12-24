AGİ kalktı mı? AGİ 2022 yılında verilecek mi?

AGİ, çalışanların maaşına ek olarak bekar, evli, çocuklu durumuna göre değişerek ödeniyordu. Çalışanların maaşlarının asgari ücret kadar Gelir ve Damga Vergisi'nden muaf olmasını içeren teklifin kanunlaşmasıyla AGİ kalktı. Uygulama alanı kalmayan Asgari Geçim İndirimi (AGİ) asgari ücret üzerinde alanlara da verilmeyecek.

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AGİ'de 2022 yılı itibariyle değişiklikler yaşanacak. Asgari ücrete yapılan zammın ardından, artık AGİ olmayacağı duyuruldu. Tüm çalışanların eşit şekilde asgari ücret kadar vergiden muaf olmasını düzenleyen madde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.

AGİ KALKTI MI?

Günlerdir tartışılan asgari ücretten vergi muafiyetinin diğer çalışanlar için de uygulanması kabul edildi. TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen, çalışanların maaşlarının asgari ücret kadar Gelir ve Damga Vergisi’nden muaf olmasını içeren teklif, kanunlaştı. Uygulama alanı kalmayan Asgari Geçim İndirimi (AGİ) uygulaması da kaldırıldı.

AGİ 2022 YILINDA NE KADAR OLACAKTI?

Eğer AGİ kaldırılmasıydı en düşük AGİ ödemesi 2022 yılında 402 liraya çıkacaktı.

Evli olan eşi çalışmayan: 481 lira

Evli olan eşi çalışan: 402 lira

Eşi çalışmayan ve bir çocuğu olan: 543 lira

Eşi çalışan ve bir çocuğu olan: 462 lira

Eşi çalışmayan ve iki çocuğu olan: 603 lira

Eşi çalışan ve iki çocuğu olan: 522 lira

Eşi çalışmayan ve üç veya daha fazla çocuğu olan: 684 lira

Eşi çalışan ve üç çocuğu olan: 603 lira

Eşi çalışan ve dört çocuğu olan: 643 lira

Eşi çalışan ve beş çocuğu olan: 684 lira