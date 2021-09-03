Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı

Temmuzda yüzde 18,95 olan yıllık resmi tüketici enflasyonu, ağustosta yüzde 19,25'e yükseldi. Böylece TÜİK'in açıkladığı resmi enflasyon, Merkez Bankası'nın yüzde 19'luk politika faizini geride bıraktı. Ağustosta zam şampiyonu, bir önceki aya göre ortalama yüzde 56,30'luk sert artışla salatalık oldu.

Sozcu.com.tr

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, temmuzda yüzde 18,95 olan tüketici enflasyonu, ağustosta yüzde 19,25’e yükseldi.

TÜFE’de (2003=100) 2021 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,12, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 11,65, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,25 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15,78 artış gerçekleşti.

GIDA ENFLASYONU UÇTU: YILLIK YÜZDE 29

Yıllık en düşük artış yüzde 1,79 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 4,79 ile haberleşme, yüzde 7,47 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 10,75 ile eğitim oldu.

Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 29,00 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 22,91 ile ev eşyası ve yüzde 21,76 ile ulaştırma oldu.



AYLIK ARTIŞTA DA GIDA BİRİNCİ

Aylık düşüş gösteren ana gruplar yüzde 3,08 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 0,77 ile ulaştırma oldu. Ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Ağustos ayında en az artış gösteren diğer ana gruplar yüzde 0,18 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 0,31 ile sağlık ve %0,58 ile eğitim oldu.

Buna karşılık, 2021 yılı Ağustos ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, yüzde 3,18 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 2,27 ile lokanta ve oteller ve yüzde 1,38 ile ev eşyası oldu.



307 MADDENİN FİYATI ARTTI

Ağustos 2021’de, endekste kapsanan 415 maddeden, 59 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 49 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 307 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE’de 2021 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,74, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 10,98, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,46 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 16,14 artış gerçekleşti.



AĞUSTOSTA ZAM ŞAMPİYONU SALATALIK

Ağustosta zam şampiyonu, bir önceki aya göre ortalama yüzde 56,30’luk sert artışla salatalık oldu.

İkinci sırada yüzde 43,85’lik fiyat artışıyla kabak yer aldı. Limon yüzde 36,14’lük artışla üçüncü, taze fasülye yüzde 32,79’luk artışla dördüncü oldu.

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