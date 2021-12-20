Akaryakıt zammı durduruldu

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), akaryakıt fiyatlarına bu geceden itibaren yapılacak artışların durdurulduğunu açıkladı. EPGİS de sosyal medya hesabından zamların iptal edildiğini duyurdu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni döviz planını açıklamasının ardından gün içinde yüzde 10 değer kaybeden Türk Lirası, akşam saatlerinde toparlandı.

“DÖVİZDEKİ DÜŞÜŞ EN KISA SÜREDE POMPA FİYATLARINA DA YANSIYACAK”

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu da (EPDK) akaryakıt fiyatlarında yapılacak zamların durdurulduğunu açıkladı.

* Sayın Cumhurbaşkanımızın bugün açıkladığı ekonomik tedbirlerin ardından dövizde yaşanan düşüş sebebiyle akaryakıt fiyatlarına bu geceden itibaren yapılacak artışlar, sektörümüzün desteği ile durdurulmuştur.

* Bilindiği üzere akaryakıt fiyatlarında en belirleyici unsur petrol fiyatları ve döviz hareketleridir. Dövizde yaşanan düşüş en kısa süre içerisinde pompa fiyatlarına da yansıyacaktır.

* Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı ekonomik tedbirlere destek veren tüm sektör temsilcilerimize kurum olarak teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.

EPGİS: ZAMLAR KAYNAĞINDAN İPTAL EDİLDİ

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), sosyal medya hesabından zamların durdurulmasıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

* Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Değişim İptali. 21/12/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 62, Motorinde 55, LPG'de 57 KRŞ/LT olarak yapılan zamlar EPDK’nın talebi doğrultusunda kaynağından iptal edilmiştir.

Son olarak 18 Aralık'ta litre fiyatı motorinde 1 lira 14 kuruş, benzinde 69 kuruş, oto gazda 70 kuruş zamlanmıştı.

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