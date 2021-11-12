AKP milletvekili ekonomik krizin faturasını traktör satın alan çiftçiye kesti!

AKP Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim'den ekonomik kriz içinde debelenen çiftçiye hakaret gibi suçlama: 30 dekar arazisi olan 500 bin liralık traktör alıyor, sonra da zarar ediyor. Hani, ayranın yok içmeye tahtırevanla gidersin ekin biçmeye misali...

Erdoğan SÜZER

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Aşırı yükselen gübre, mazot, ilaç ve tohum gibi tarımsal girdi fiyatları yüzünden ekim yapamaz hale gelen çiftçi dar boğazdan nasıl kurtulacağını düşünürken AKP Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim'den çiftçiye tahtırevanlı suçlama geldi.

Sadece savurganlık yapan, hesap kitap yapamayan çiftçilerin zora düştüğünü, hesabını iyi yapan çitçilerin kazanç sorunu yaşamadığını savunan Erim, “30 dekar arazisi olan 500 bin liralık traktör alıyor, sonra da zarar ediyor. Hani, ayranın yok içmeye tahtırevanla gidersin ekin biçmeye misali” dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2022 yılı bütçe görüşmeleri sırasında tarım politikalarını eleştirip çiftçinin içinde bulunduğu zorluklara çözüm isteyen muhalefet milletvekillerine AKP'li Erim'den ilginç yanıt geldi.

Muhalefetin, Tarım Bakanlığı’nın politikalarıyla ilgili gerçek dışı iddiaları ortaya attığını, eleştirilerin çiftçilerin motivasyonunu düşürmekten başka bir sonucu olmayacağını belirten Bekir Kuvvet Erim, hesabını iyi yapan çiftçilerin zararda değil karda olduğunu savundu. Erim, zarar eden çiftçileri şöyle eleştirdi:

KLİMALI TRAKTÖR ALMAYI BEN DE BİLİRDİM

– Çiftçi zarar ediyor, derken çiftçilerin hepsi zarar ediyor, hepsi tarlasını, traktörünü satıyor gibi bir ima var, sürekli bir algı yaratıyorsunuz. Çiftçi de zarar eder, esnaf da zarar eder; işinin hesabını yapmayan zarar eder, ben de zarar ettim. 1994 yılında 120 dekar tarlamı, traktörümü sattım, borcumu ödedim icraya gitmeden.

– Ama şimdi, aldım yine. Niye aldım? Çünkü para kazanacak, incir dikeceğim. 50 bin liralık traktör alayım ama 500 bin liralık traktör alsam zarar ederdim. Klimalı traktör almayı ben de bilirdim ama zarar ederdim. 30 dekar arazisi olan 500 bin liralık traktör alıyor. Hani, ayranın yok içmeye tahtırevanla gidersin ekin biçmeye!

KOMŞU TARLAYI ALANA FAİZ KAÇ?

Çiftçilik yapıp para kazanacağını ifade eden AKP'li Erim'in, komşusunun tarlasını satın almak isteyene faiz desteği verilip verilmeyeceğini sorması dikkat çekti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den bu konuda bilgi isteyen Erim, “Makinede, ekipmanda, araç gereçte yüzde 50 hibe var; babası oğluna vermez. Kırsal kalkınmada hibe var. Damlama sulamada sıfır faiz var. Sayın Bakanım, arazisini büyüten, komşu parseli satın almak isteyene ne kadar faiz var, ne kadar vade var?” diye sordu.

TRAKTÖR HACİZLİ, TARLA HACİZLİ

İYİ Parti Milletvekili Erhan Usta, hükümetin çiftçinin durumunu iyi göstermeye çalıştığını ancak durumun hiç de iyi olmadığını söyledi.

19 yıllık AKP hükümetleri döneminde tarım politikasından ziyade tutarsızlıklar politikası izlendiğini savunan Usta, “Bugün geldiğimiz noktada çiftçi perişan olmuş durumda. Çiftçiye zulmeden bir Tarım Bakanı ve Tarım Bakanlığı var. Çiftçinin borçları çığ gibi büyüyor, traktörleri hacizli, tarlaları hacizli. Çiftçinin Tarım Bakan’ına, Tarım Bakanlığı’na güveni kalmadı” dedi.

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