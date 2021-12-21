AKP’den döviz kuru ve ekonomi modeli açıklaması

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Yeni ekonomi modelimizle faiz, enflasyon, döviz girdabından daha güçlü biçimde çıkarak, sorunları hep birlikte aşacağız" dedi.

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AKP Grup Başkanvekili Turan, yaptığı yazılı açıklamada, döviz kurunda yaşanan düşüşün, bu yükselişin suni olduğunu, yapısal nedenden kaynaklanmadığını çok açık gösterdiğini belirtti.

“ALIM FIRSATI DİYEN ZAVALLILAR…”

AKP’li Turan, “Dün 21 Aralık en uzun geceydi. Gördük ki doların düşmesine üzülenler, ‘doların düşmesi için faizin artırılması gerekir’ diyenler için de daha uzun bir gece oldu. ‘Bu bir alım fırsatıdır’ diyen zavallıları, TL’nin değer kazanmasına sevinemeyenleri, ekranlarda boğazı düğümlenenleri, yüzü düşenleri ibretle izledik. Elbette bazı sıkıntılar yaşıyoruz. Ancak yeni ekonomi modelimizle faiz, enflasyon, döviz girdabından daha güçlü bir biçimde çıkarak sorunları hep birlikte aşacağız” dedi.

KILIÇDAROĞLU’NA TEPKİ

Bülent Turan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, TBMM’deki grup toplantısında döviz kurunun düşmesine ilişkin herhangi bir olumlu açıklamasının olmadığını iddia ederek, şunları kaydetti:

* Tam tersine dövize endeksli Türk lirası mevduat düzenlemesini de ‘organize bir kötülük’ olarak nitelendirdi. Anlaşılan o ki döviz kurundaki düşüş, Kılıçdaroğlu’na konuşma metnini revize ettirdi.

* ‘Yatırımlar yapılmasın’ diye Türkiye’yi büyükelçilere şikayet eden, dolar kurunu bahane ederek soluğu TÜSİAD’ın yanında alan Kılıçdaroğlu, bu defa soluğu nerede alacak, bizi kime şikayet edecek merak ediyoruz.

* Bunun ötesinde her fırsatta evinin mutfağından felaket tellallığı yapan Kılıçdaroğlu, fırsat bulamamış olacak ki dövizdeki düşüşü değerlendiremedi. DHA

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