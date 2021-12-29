AKP’den kripto para düzenlemesiyle ilgili açıklama

Kripto para toplantısı sonrası açıklama yapan AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Aldığımız ortak kanaatimiz, bir an önce yasanın çıkarılması" dedi.

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Salonu'nda AKP Grup Başkanvekilleri Mustafa Elitaş ve Mahir Ünal, kripto para temsilcileri ile görüştü.

Görüntü alınmasından sonra toplantı basına kapalı olarak devam etti. Görüşmenin ardından açıklama yapan Elitaş, “Aldığımız ortak kanaatimiz, bir an önce yasanın çıkarılması” dedi.

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