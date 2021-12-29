Haberler - Ekonomi

AKP’den kripto para düzenlemesiyle ilgili açıklama

Kripto para toplantısı sonrası açıklama yapan AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Aldığımız ortak kanaatimiz, bir an önce yasanın çıkarılması" dedi.

Yayınlanma: 18:15 - 29 Aralık 2021 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
AKP’den kripto para düzenlemesiyle ilgili açıklama

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Salonu'nda AKP Grup Başkanvekilleri Mustafa Elitaş ve Mahir Ünal, kripto para temsilcileri ile görüştü.

Görüntü alınmasından sonra toplantı basına kapalı olarak devam etti. Görüşmenin ardından açıklama yapan Elitaş, “Aldığımız ortak kanaatimiz, bir an önce yasanın çıkarılması” dedi.

AYRINTILAR GELİYOR…

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
AKP Kripto para Mustafa Elitaş para