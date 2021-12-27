AKP’nin kalesinde acı tablo! Yerli kapatıyor, Suriyeli açıyor

Kayseri Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan, kentte 2021 yılında açılan ve kapanan iş yerlerine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Alan, 2021 yılında 1138 esnafın iş yerini kapattığını belirtirken buna karşın 1200 Suriyeli sığınmacının iş yeri açtığını belirterek, “Kayseri'de iş yerini kapatan esnafın sayısından daha fazla iş yeri açan Suriyeli esnaf var” dedi.

Müslüm EVCİ

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Kayseri Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan Olay Türk TV'de 30 Dakika programına konuk oldu. Kentte açılan ve kapanan iş yerlerine ilişkin verileri paylaşan Mustafa Alan, son verilere göre kentte 4 bin 203 iş yeri açıldığını söyledi.

“BÖBÜRLENMEYE GEREK YOK”

2021 yılında kentte 1138 esnafın iş yerini kapattığını kaydeden Alan şunları söyledi:

“Bu rakam birlikten aldığım resmi rakamlardır. Kayseri’de 2021 yılında yani bu sene açılan iş yeri sayısı. Buradaki açılanların bir miktar krediden artanlar. Bizim Halk Bankası'ndan ve KOSGEB’den kredi alanlar. Burada böbürlenmeye gerek yok. Bu kadar iş yeri açıldı diye. 1138 kişi de iş yerini 2021 yılında kapatmış”

“İŞ YERİNİ KAPATAN ESNAFIN SAYISINDAN DAHA FAZLA İŞ YERİ AÇAN SURİYELİ ESNAF VAR”

Kentte 2021 yılında 1200 Suriyeli sığınmacının iş yeri açtığını aktaran Mustafa Alan, “Bu arada da bin 200 Suriyeli esnaf ve sanatkar da iş yeri açmış. İçlerinde kuyumcusu da var, lastikçisi de diğer işlerle uğraşanları da var. Kayseri’de iş yerini kapatan esnafın sayısından daha fazla iş yeri açan Suriyeli esnaf var” dedi.

“ARTIK O DEVİR BİTTİ”

“En fazla iş yeri açılan yer de e-ticarette. Ben gençlerimizi tebrik ediyorum” diyen Alan, “Artık ticaret e-ticaretten dönüyor. Eskisi gibi rafa bir şeyler dizme devri bitti. Daha önceleri bakkallar ‘deterjanın kutusu boşalınca getirir misin, abla rafa koyacağım' derdi. Artık o devir bitti. Artık elektronik ticaret devri. Gençler artık dünyaya ürün satıyorlar. Buralarda satış yaparken de dikkatli olmalarını öneriyorum” ifadelerini kullandı.

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