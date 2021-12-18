Akşener: Akaryakıta gelen tarihi zamları da bitireceğiz

İYİ Parti lideri Meral Akşener, partili cumhurbaşkanlığı sisteminden önceki benzin fiyatıyla şimdiki fiyatın karşılaştırıldığı görseli paylaşarak "Art arda gelen fiyat artışlarının yanında akaryakıta gelen tarihi zamları da bitireceğiz. Projelerimiz ve kadrolarımızla hazırız, biz çözeriz!" ifadelerini kullandı.

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İYİ Parti lideri Meral Akşener, sosyal medya hesabından 10 sene önce 4 lira 29 kuruş olan benzinin litre fiyatının, partili cumhurbaşkanlığı sisteminden önce 6 lira 24 kuruş olduğu, bugün ise 11 lira 6 kuruşa yükseldiğini gösteren bir görsel paylaştı.

“AKARYAKITA GELEN TARİHİ ZAMLARI DA BİTİRECEĞİZ”

Akaryakıt zamlarına vurgu yapan Akşener, “Art arda gelen fiyat artışlarının yanında akaryakıta gelen tarihi zamları da bitireceğiz. Projelerimiz ve kadrolarımızla hazırız, biz çözeriz!” ifadelerini kullandı.

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