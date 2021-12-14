Akşener’den dolar paylaşımı: Ekonomi cahili zihniyete son vereceğiz

Dolar kurunun 14,3 TL'yi aşmasıyla ilgili paylaşımda bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Kur krizine davetiye çıkarıp Türk lirasını pul eden ekonomi cahili zihniyete son vereceğiz. Projelerimiz ve Kadrolarımızla Hazırız, Biz Çözeriz!” dedi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabından döviz kuruyla ilgili paylaşımda bulundu.

Paylaştığı görselde 10 sene önceki dolar kurunun 1,90 TL olduğunu, partili cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi döneminde 5,30 TL olduğunu, bugün ise 14,3 TL'ye ulaştığını vurgulayan Akşener, “Hazırız, biz çözeriz” mesajı verdi.

Akşener paylaşımında, “Kur krizine davetiye çıkarıp Türk lirasını pul eden ekonomi cahili zihniyete son vereceğiz. Projelerimiz ve Kadrolarımızla Hazırız, Biz Çözeriz!” ifadelerine yer verdi.