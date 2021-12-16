Babacan’dan asgari ücret yorumu: Türkiye kronik yüksek enflasyon dönemine artık girmiştir

2022 yılı asgari ücretine ilişkin açıklamada bulunan DEVA Partisi lideri Babacan, "Bugün açıklanan asgari ücret, daha ocak sonunda vatandaşların eline gelmeden erimeye başlayacak. Şu anda Türkiye, üzülerek söylüyorum ki kronik yüksek enflasyon dönemine artık girmiştir" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 asgari ücret rakamlarını açıkladı.

Asgari ücret 2022 yılı için net 4 bin 253 TL oldu. Asgari ücret artışı yüzde 50.54 seviyesinde gerçekleşti.

2022 yılı asgari ücret brüt 5 bin 4 TL, işverene maliyeti ise 5 bin 879 TL oldu.

“VATANDAŞLARIN ELİNE GELMEDEN ERİMEYE BAŞLAYACAK”

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da asgari ücret zammını şu ifadelerle yorumladı:

* Sadece 1 Kasım'dan bu yana 1,5 ay içerisinde dolar kuru tam yüzde 60 arttı. Bu yüzden 60'lık kur artışı, hemen, ocak-şubat-mart-nisan aylarında yüksek enflasyon olarak tekrar vatandaşlarımızı etkileyecek.

* Bugün açıklanan asgari ücret, daha ocak sonunda vatandaşların eline gelmeden erimeye başlayacak. Şu anda Türkiye, üzülerek söylüyorum ki kronik yüksek enflasyon dönemine artık girmiştir.

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