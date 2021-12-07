Almanya, Türkiye’ye attığı çöpü geri almıyor

Almanya’dan Türkiye’ye gönderilen tehlikeli plastik atık dolu 37 konteyner yüklü gemi, ithalatı yapan şirketin izninin iptal edilmesi üzerine Türkiye’ye alınmadı. Türkiye nakliye hatlarında Alman plastik atıklarıyla dolu 80 konteyner daha olduğu belirtiliyor.

Özlem Ermiş BEYHAN

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Çevreye dair sözler veriliyor ama iş gerçek hayata gelince en gelişmiş ülkeler çöplerini atıp arkalarına bile bakmıyor. Bunun son örneği Almanya ile Türkiye arasında bir çöp krizine yol açmış durumda. Almanya'dan Türkiye'ye gönderilen tehlikeli plastik atık dolu 37 konteyner yüklü gemi, ithalatı yapan şirketin izninin iptal edilmesi üzerine Türkiye'ye alınmadı.

Almanya gemiyi geri kabul etmeyince Vietnam'a gönderilen atıklar, Yunanistan'da gemiye yüklenirken süreç bir krize dönüştü.

YENİ YASA DURDURDU

Atıklar geçen yıl Almanya'dan Türkiye'ye gönderilmiş; ancak ithalatçı firma, Türk hükümetinin karışık ve kirli plastik atık ithalatını kısıtlamaya başlamasıyla atık ithalat lisansını kaybettiği için çürümeye terk edilmişti. Greenpeace Akdeniz Türkiye‘den Nihan Temiz Ataş, “AB, son Yeşil Yeni Anlaşma'da samimi ise Türkiye'ye ve Vietnam'a gönderdiği tüm atıkları bir an önce geri almalı” dedi.