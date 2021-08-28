Almanya’dan Ziraat’e ceza

Alman Bankacılık Denetleme Kurulu (BaFin), Ziraat Bankası’na tarihte görülmemiş ağır cezalar kesti. Bankanın kredi vermesi ve mevduat toplaması kısıtlandı. Ankara’nın 4 genel müdür adayı reddedildi.

Ali GÜLEN

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Merkezi Almanya'nın Frankfurt Kenti'nde bulunan Ziraat Bankası'na (Ziraat Bank International AG), Alman bankacılık tarihinde eşi benzeri görülmemiş yasaklarla, kısıtlamalar getirildi ve ağır para cezası kesildi.

Mevduat kısıtlaması ile büyük kredi yasağını da kapsayan ve bankanın kapatılmasına eşdeğer nitelikteki cezaları gerekçesi; yüz milyonlarca Euro'yu bulan yüksek miktardaki kredilerde uyumsuzluk, mevduat toplamadaki şüpheler…

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Alman Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu (BaFin), Türkiye'nin en büyük bankası olan ve Almanya'da 7 şubesi bulunan Ziraat Bankası'na başlattığı denetimlerden sonra sert kararlar aldı.

Türkiye'den sırayla gönderilen 4 genel müdürü de reddeden BaFin, bir açıklama yayınladı. Gizlilik kuralları gereği bankanın adı açıklanmadı ancak bu cezaların, bir süre önce BaFin tarafından denetlenen Ziraat Bank International AG'ye verildiği biliniyor.

BaFin'in 26 Ağustos 2021 tarihli kararlarının, Almanya tarihinde şu ana kadar hiçbir banka için verilmemiş kararlar olduğu görülüyor.

İŞTE ŞOK EDEN KARARLAR

Bankanın kapatılmasından bir önceki adım niteliğindeki kararlar şöyle;

1) Ziraat Bank AG‘ye “Büyük miktarlarda kredi” verme yasağı getirdi. Artık Türkiye'den ipotek karşılığı milyonlarca Euro'luk krediler verilemeyecek.

2) Ayrıca, bankanın yüksek miktarlarda mevduat alması, piyasa üzerinde faiz vermesi yasaklandı.

3) Kurul, yönetimi uyardı ve Türkiye'deki Ziraat Bankası tarafından çeşitli aralıklarla gönderilen dört genel müdürü de reddetti.

4) BaFin tüm bankacılık işlemlerinde bankanın daha fazla öz sermaye kullanımını kararlaştırdı ve idari işlemler için özel maddi garantiler talep etti.

5) Ayrıca bankaya yüksek miktarda para cezası kesildi.

TÜRKİYE'YE KREDİ, VARLIK BARIŞI

Almanya bankacılık tarihinde görülmemiş bu cezaların nedenleri, bankanın 2017'den beri verdiği kredilerin sonuçlarında ve son yıllarda Türkiye'ye kaynağı belirsiz şekilde para aktarımında yatıyor.

Türkiye'deki çeşitli şirketlere Almanya'daki Ziraat Bankası üzerinden kredi verilmesi, GTI Reisen ile Görgülü kardeşlerin açığını kapatmak için Rusya'dan 10 milyon Euro getirtilmesi ve Türkiye'deki ‘Varlık barışı’ nedeniyle banka üzerinden son iki yılda, denetimsiz- sorgusuz paralar gönderilmesi bu ağır cezalara yol açtı.

Ziraat Bankası'na verilen bu cezalar ayrıca yüksek faiz talebiyle para toplamasını da kapsıyor.

Uzmanlar, bu ağır cezaların banka kapatmaya eşdeğer olduğunu, ancak Türkiye ile diplomatik bir sorun yaşanmaması için Ziraat'in kapatılmadığı ama elinin- kolunun kırıldığı yorumlarını yapıyor.

Türkiye'nin aktiflerine göre en büyük bankası olan Ziraat Bankası'nın Almanya'daki birimi Ziraat Bank International AG'nin 250 milyon euronun üzerinde özkaynağı ve 114 çalışanı bulunuyor. Bankanın Almanya'da Berlin, Duisburg, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Köln ve Münih'te şubeleri bulunuyor.

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