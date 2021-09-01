Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 1 Eylül 2021
Altının ons fiyatı, 1 Eylül 2021 Çarşamba günü 1.815 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 486 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 3.275 TL.
Altın fiyatları, Powell'ın güvercin konuşması sonrasında piyasalarda oluşan iyimser havayla birlikte haftaya 1.820 dolar civarında başlayan, hisse piyasalarının pazartesi günü rekor kırmasından sonra hafif bir düşüş kaydetmişti. AMB politika yapıcılarının varlık alımı mesajları sonrasında yatay bir seyir izleyen ons altın çarşamba günü 1.815 dolar seviyesinde işlem görüyor.
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Gram altın ne kadar?
Gram altın, alış 482 TL, satış 486 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 482 TL. 4 TL yükseliş gerçekleşti.
10 gram altın ne kadar?
10 gram altın, 1 Eylül 2021 Çarşamba günü 4.866 TL’den işlem görmektedir.
Çeyrek altın ne kadar?
Çeyrek altın, alış 787 TL, satış 803 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 796 TL. 7 TL yükseliş gerçekleşti.
Cumhuriyet altını ne kadar?
Cumhuriyet altını, alış 3.242 TL, satış 3.275 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 3.247 TL. 28 TL yükseliş gerçekleşti.
Yarım altın ne kadar?
Yarım altın, alış 1.575 TL, satış 1.608 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 1.593 TL. 15 TL yükseliş gerçekleşti.
Tam altın ne kadar?
Tam altın, alış 3.184 TL, satış 3.216 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 3.187 TL. 29 TL yükseliş gerçekleşti.
Reşat altın ne kadar?
Reşat altın, alış 3.176 TL, satış 3.208 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 3.180 TL. 28 TL yükseliş gerçekleşti.