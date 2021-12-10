Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 10 Aralık 2021

Altının ons fiyatı, 10 Aralık 2021 Cuma günü 1.773 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 789 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 5.312 TL.

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Altın fiyatları bugün yükseldi ancak Fed’in tahvil alımlarını durdurma programınınn takvimini öne çekmesine işaret edebilecek ABD enflasyon verileri öncesinde yatırımcıların büyük büyük adımlar atmaktan uzak durmasıyla art arda dördüncü haftada da gerilemeye hazırlanıyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.2 artarak 1,778.13 dolara yükseldi. ABD Altın vadeli işlemleri %0.2 artarak 1,779.30 dolara çıktı.

Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 782 TL, satış 789 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 1 TL. Fiyatlarda 1 lira yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 10 Aralık 2021 Cuma günü 7.904 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.278 TL, satış 1.303 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.302 TL. Fiyatlarda 1 lira yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 5.259 TL, satış 5.312 TL. Geçen hafta Cumhuriyet altını satış değeri 5.306 TL. Fiyatlarda 6 lira yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 2.555 TL, satış 2.607 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 2.604 TL. Fiyatlarda 3 lira yükseliş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 5.160 TL, satış 5.215 TL. Geçen hafta tam altının satış 5.209 TL. Fiyatlarda 6 lira yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 5.154 TL, satış 5.206 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 5.197 TL. Fiyatlarda 9 lira yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 10 ARALIK 2021

Ekonomi uzmanlarının 10 Aralık 2021 altın yorumları: Altın fiyatları bugün Türkiye saati ile 16:30’da ABD tarafından açıklanacak enflasyon verilerini takip edecek. Enflasyon verileri, altın fiyatlarındaki oynaklığı etkileyecek. Son günlerde dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları bu verileri bekliyor. Veri sonrasında FED'in önümüzdeki hafta yapacağı para politikası kurulu toplantısında faiz artırım patikası konusunda atabileceği adımlar ve verebileceği kararlar küresel bazda oynaklığı artıracaktır.

Gram altında dün 786TL seviyelerine yükseliş gerçekleşti ve sabah saatlerinde de zirve seviyelere yakın işlemler geçiyor. Bugün ons altın için ABD'de açıklanacak TDI veri seti önemli olacaktır. Yurt içinde ise kurda yükselişin devam etmesi ve 3. Günde de tarihi zirvelere yakın yerlerde fiyatlanması yeni bir TCMB müdahalesi üzerinde düşüncelere yol açabilir.

Fitch görünüm notu düşürmesi sonrası akşam saatlerinde piyasalar kapandıktan sonra Moody's Türkiye değerlendirmesi de ayrıca takip edilecek. 760TL destek seviyesi olarak takip edilebilir yukarıda ise 790 TL direnç bölgesi olarak gündeme gelebilir.