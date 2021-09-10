Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 10 Eylül 2021
Altının ons fiyatı, 10 Eylül 2021 Cuma günü 1.802 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 488 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 3.295 TL.
Altın fiyatları dolardaki gerileme ve Fed’in tahvil alımlarını azaltmaya ne zaman başlayacağına yönelik belirsizliğin etkisiyle yatay seyretti. Altının spot piyasadaki ons fiyatı sınırlı değişim göstererek 1.802 dolarda seyretti.
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Gram altın ne kadar?
Gram altın, alış 484 TL, satış 488 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 489 TL. Fiyatlarda 1 lira düşüş gerçekleşti.
10 gram altın ne kadar?
10 gram altın, 10 Eylül 2021 Cuma günü 4.880 TL’den işlem görmektedir.
Çeyrek altın ne kadar?
Çeyrek altın, alış 791 TL, satış 807 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 808 TL. Fiyatlarda 1 lira düşüş gerçekleşti.
Cumhuriyet altını ne kadar?
Cumhuriyet altını, alış 3.262 TL, satış 3.295 TL. Geçen hafta Cumhuriyet altını satış değeri 3293 TL. Fiyatlarda 2 lira yükseliş gerçekleşti.
Yarım altın ne kadar?
Yarım altın, alış 1.585 TL, satış 1.617 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 1616 TL. Fiyatlarda 1 lira yükseliş gerçekleşti.
Tam altın ne kadar?
Tam altın, alış 3.203 TL, satış 3.235 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 3233 TL. Fiyatlarda 2 lira yükseliş gerçekleşti.
Reşat altın ne kadar?
Reşat altın, alış 3.196 TL, satış 3.228 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 3225 TL. Fiyatlarda 3 lira düşüş gerçekleşti.