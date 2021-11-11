Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 11 Kasım 2021
Altının ons fiyatı, 11 Kasım 2021 Perşembe günü 1.862 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 594 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 3.994 TL.
Altın fiyatları, dünkü seansta beş ayın zirvesini gördükten sonra bugün gerilerken yatırımcılar Fed’in geçen ay tüketici fiyatlarında görülen artışa nasıl cevap vereceğini değerlendiriyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yükselerek 1,867 doları gördü.
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Gram altın ne kadar?
Gram altın, alış 589 TL, satış 594 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 559 TL. 40 TL yükseliş gerçekleşti.
10 gram altın ne kadar?
10 gram altın, 11 Ekim 2021 Perşembe günü 5.920 TL'den işlem görmektedir.
Çeyrek altın ne kadar?
Çeyrek altın, alış 962 TL, satış 982 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 924 TL. 58 TL yükseliş gerçekleşti.
Cumhuriyet altını ne kadar?
Cumhuriyet altını, alış 3.954 TL, satış 3.994 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 3.766 TL 228 TL yükseliş gerçekleşti.
Yarım altın ne kadar?
Yarım altın, alış 1.924 TL, satış 1.964 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 1.848 TL. 116 TL yükseliş gerçekleşti.
Tam altın ne kadar?
Tam altın, alış 3. 888 TL, satış 3.929 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 3.697 TL. 232 TL yükseliş gerçekleşti.
Reşat altın ne kadar?
Reşat altın, alış 3.880 TL, satış 3.919 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 3.689 TL. 230 TL yükseliş gerçekleşti.