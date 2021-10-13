Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 13 Ekim 2021
Altının ons fiyatı, 13 Ekim 2021 Çarşamba günü 1.762 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 512 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 3.450 TL.
Altın fiyatları, dolardaki hafif gerilemenin desteğiyle sabit kalırken, yatırımcılar Fed’in varlık alımlarını azaltma politikasına ilişkin ipuçları elde etmek için ABD enflasyon verilerini bekliyorlar. Altının spot piyasadaki ons fiyatı çok az değişiklik göstererek 1,760.26 dolarda seyretti. ABD altın vadeli işlemleri %0.1 artışla 1,760.60 dolara yükseldi.
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Gram altın ne kadar?
Gram altın, alış 508 TL, satış 512 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 503 TL. 9 TL yükseliş gerçekleşti.
10 gram altın ne kadar?
10 gram altın, 13 Ekim 2021 Çarşamba günü 5.119 TL’den işlem görmektedir.
Çeyrek altın ne kadar?
Çeyrek altın, alış 830 TL, satış 847 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 832 TL. 15 TL yükseliş gerçekleşti.
Cumhuriyet altını ne kadar?
Cumhuriyet altını, alış 3.416 TL, satış 3.451 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 3.389 TL. 62 TL yükseliş gerçekleşti.
Yarım altın ne kadar?
Yarım altın, alış 1.660 TL, satış 1.694 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 1.664 TL. 30 TL yükseliş gerçekleşti.
Tam altın ne kadar?
Tam altın, alış 3.353 TL, satış 3.387 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 3.328 TL. 59 TL yükseliş gerçekleşti.
Reşat altın ne kadar?
Reşat altın, alış 3.343 TL, satış 3.377 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 3.320 TL. 57 TL yükseliş gerçekleşti.