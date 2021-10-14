Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 14 Ekim 2021

Altının ons fiyatı, 14 Ekim 2021 Perşembe günü 1.1792 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 526 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 3.545 TL.

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Altın fiyatları, dolar ve uzun vadeli ABD Hazine tahvil getirilerinin beklentilerin üstünde gelen ABD enflasyon verileri sonrası rekor seviyelerden gerilemesiyle, bir ayın en yüksek seviyesi yakınlarında seyretti. Altının spot piyasadaki ons fiyatı çok az değişim göstererek 1,793.72 dolardan işlem gördü. Fiyatlar, 16 Eylül’de kaydedilen 1,795.81 dolardan bu yana görülen en yüksek seviyeye tırmandı. ABD altın vadeli işlemleri %0.1 düşerek 1,792.20 dolara geriledi. ABD’nin 10 yıllık Hazine tahvilleri dört aydan uzun bir sürenin en yüksek seviyesinden gerileyerek, faiz getirisi olmayan altını elde tutmanın maliyetini azalttı. Dünyanın en büyük borsada işlem gören altına dayalı fonu olan SPDR Gold Trust, dün altın miktarının %0.2 ile 982.72 tona düştüğünü açıkladı.

Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 521 TL, satış 526 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 500 TL. 26 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 14 Ekim 2021 Perşembe günü 5.275 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 852 TL, satış 870 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 827 TL. 43 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 3.509 TL, satış 3.545 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 3.371 TL 174 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 1.705 TL, satış 1.739 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 1.655 TL. 84 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 3.445 TL, satış 3.480 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 3.310 TL. 170 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 3.438 TL, satış 3.472 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 3.302 TL. 170 TL yükseliş gerçekleşti.