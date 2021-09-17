Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 17 Eylül 2021

Altının ons fiyatı, 17 Eylül 2021 Cuma günü 1.763 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 484 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 3.260 TL.

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Altın fiyatları, dün bir aylık dip seviyesi civarına düştükten sonra bugün toparlandı ancak yatırımcıların Fed’in gelecek haftaki para politikası toplantısını beklemeye geçmesi ve doların güçlenmesiyle haftayı kayıpla kapatmaya hazırlanıyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.3 artışla 1,758.10 dolara çıkarken, ABD altın vadelileri %0.2 artışla 1,759.50 dolara çıktı. Altın bu hafta %1.6 düştü.

Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 480 TL, satış 484 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 487 TL. Fiyatlarda 3 lira düşüş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 17 Eylül 2021 Cuma günü 4.816 TL'den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 784 TL, satış 800 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 804 TL. Fiyatlarda 4 lira düşüş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 3.228 TL, satış 3.260 TL. Geçen hafta Cumhuriyet altını satış değeri 3279 TL. Fiyatlarda 19 lira düşüş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 1.568 TL, satış 1.600 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 1609 TL. Fiyatlarda 9 lira düşüş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 3.168 TL, satış 3.200 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 3219 TL. Fiyatlarda 19 lira düşüş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 3.161 TL, satış 3.195 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 3212 TL. Fiyatlarda 17 lira düşüş gerçekleşti.