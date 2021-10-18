Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 18 Ekim 2021
Altının ons fiyatı, 18 Ekim 2021 Pazartesi günü 1.765 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 525 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 3.538 TL. Altın fiyatları Cuma günkü sert bir satışın ardından toparlanmakta zorlanarak yatay seyir izledi.
ABD tahvil getirileri ile doların değer kazanması altının çekiciliğini azalttı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı Cuma günü %1.6 düştükten sonra, bugün %0.1 artarak 1,768.92 dolara yükseldi. ABD altın vadeli işlemleri, 1,768.8 dolar ile yatay seyretti.
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Gram altın ne kadar?
Gram altın, alış 521 TL, satış 525 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 507 TL. 18 TL yükseliş gerçekleşti.
10 gram altın ne kadar?
10 gram altın, 18 Ekim 2021 Pazartesi günü 5.284 TL'den işlem görmektedir.
Çeyrek altın ne kadar?
Çeyrek altın, alış 851 TL, satış 868 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 839 TL. 29 TL yükseliş gerçekleşti.
Cumhuriyet altını ne kadar?
Cumhuriyet altını, alış 3.503 TL, satış 3.538 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 3.419 TL. 119 TL yükseliş gerçekleşti.
Yarım altın ne kadar?
Yarım altın, alış 1.702 TL, satış 1.737 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 1.678 TL. 59 TL yükseliş gerçekleşti.
Tam altın ne kadar?
Tam altın, alış 3.440 TL, satış 3.475 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 3.357 TL. 118 TL yükseliş gerçekleşti.
Reşat altın ne kadar?
Reşat altın, alış 3.430 TL, satış 3.465 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 3.349 TL. 116 TL yükseliş gerçekleşti.