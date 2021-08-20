Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 20 Ağustos 2021
Altının ons fiyatı, 20 Ağustos 2021 Salı günü 1.782 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 486 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 3.275 TL.
Altın fiyatları, corona virüsün Delta varyantının yayılmasının risk iştahını düşürmesiyle yükselirken doların yüksek seyri yükselişi baskıladı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.2 artıda 1,784.07 dolar seviyesine yükselerek haftalık bazda %0.3 artıda.
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Gram altın ne kadar?
Gram altın, alış 482 TL, satış 486 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 487 TL. 1 TL düşüş gerçekleşti.
10 gram altın ne kadar?
10 gram altın, 20 Ağustos 2021 Salı günü 4.867 TL'den işlem görmektedir.
Çeyrek altın ne kadar?
Çeyrek altın, alış 787 TL, satış 803 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 805 TL. 2 TL düşüş gerçekleşti.
Cumhuriyet altını ne kadar?
Cumhuriyet altını, alış 3.242 TL, satış 3.275 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 3.382 TL. 7 TL düşüş gerçekleşti.
Yarım altın ne kadar?
Yarım altın, alış 1.575 TL, satış 1.608 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 1.611 TL. 3 TL düşüş gerçekleşti.
Tam altın ne kadar?
Tam altın, alış 3.183 TL, satış 3.215 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 3.222 TL. 7 TL düşüş gerçekleşti.
Reşat altın ne kadar?
Reşat altın, alış 3.179 TL, satış 3.211 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 3.215 TL. 4 TL düşüş gerçekleşti.