Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 20 Eylül 2021

Altının ons fiyatı, 20 Eylül 2021 Pazartesi günü 1.750 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 491 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 3.305 TL.

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Altın fiyatları, Fed toplantısı öncesinde doların değer kazanmaya devam etmesiyle beş haftayı aşkın süredeki dip seviyesine düştü. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.3 düşerek 1,748.69 dolara inerken, ABD altın vadelileri %0.1 düşüşle 1,749.00 dolara indi. SPI Asset Management yöneticisi Stephen Innes, Fed’in varlık alımlarını azaltmaya her an başlayabileceği ve Fed’in noktasal grafiğinde faiz artışı yanlısı bir sürpriz yaşanabileceği konusunda piyasalarda beklenti olduğunu belirtti.

Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 486 TL, satış 491 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 485 TL. 6 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 20 Eylül 2021 Pazartesi günü 4.886 TL'den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 795 TL, satış 811 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 803 TL. 8 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 3.272 TL, satış 3.305 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 3.271 TL. 34 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 1.589 TL, satış 1.622 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 1.606 TL. 16 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 3.212 TL, satış 3.244 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 3.212 TL. 32 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 3.205 TL, satış 3.237 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 3.205 TL. 32 TL yükseliş gerçekleşti.